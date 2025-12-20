Luján de Cuyo celebra su Fiesta de la Vendimia con un show gratuito de Alejandro Lerner.

El departamento de Luján de Cuyo se prepara para una de las citas más relevantes de su calendario cultural. Este sábado 20 de diciembre, a partir de las 20.30 , el Parque Ferri ( Azcuénaga y Chiclana) será la sede de la Fiesta de la Vendimia, un evento con entrada libre y gratuita para todo el público.
Fiesta de la Vendimia, con un invitado de lujo
La jornada comenzará con una propuesta de alto nivel artístico: la actuación en vivo de Alejandro Lerner. El reconocido cantautor, figura central del cancionero hispano con más de 40 años de trayectoria, será el encargado de la previa musical, aportando sus clásicos en una noche que promete ser multitudinaria.
Luego, a partir de las 22, se dará inicio al espectáculo central titulado “Alquimia del Malbec”. La puesta en escena, que busca homenajear el trabajo de la tierra y la historia vitivinícola local, cuenta con la dirección de los destacados referentes mendocinos Pedro Marabini y Omar Escales.
El guion de este año pone especial énfasis en el espíritu del pueblo lujanino y el esfuerzo de sus productores rurales, enmarcado en el 90° aniversario de la Vendimia como celebración provincial.
Reina de la Vendimia: coronación y particularidades del distrito Carrodilla
El cierre de la noche estará marcado por la elección y coronación de la sucesora al cetro departamental. Como dato singular de esta edición, el distrito de Carrodilla presentará a dos candidatas. Esta doble representación se da en el contexto de una fuerte polémica que afectó al distrito tras la elección de su soberana el pasado 9 de noviembre.
En esa celebración, Lara Iacopini, hija de la reina de mandato cumplido, Mariana Bosco, había sido proclamada ganadora del distrito de Carrodilla, pero luego fue cuestionada y desplazada mediante un decreto municipal tras acusaciones de utilizar un DNI falso.
Finalmente, Paula Portillo quien había sido proclamada como Virreina del distrito en aquella noche, pasó a ocupar el lugar de Reina mientras se desarrollaban los trámites e investigación respecto al desplazamiento de Lara.
Desde el municipio indicaron que actualmente “hay un trámite administrativo en curso” respecto a esta situación, por ello, las dos candidatas participan en la Elección.
Estas son las candidatas al cetro vendimial 2026:
Son dieciséis las candidatas departamentales que competirán este año por el cetro vendimial. Una de ellas, será la sucesora de Yael Palazzo, reina de la Vendimia 2025.