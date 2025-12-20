Luján de Cuyo celebra su Fiesta de la Vendimia con un show gratuito de Alejandro Lerner.

El departamento de Luján de Cuyo se prepara para una de las citas más relevantes de su calendario cultural. Este sábado 20 de diciembre, a partir de las 20.30 , el Parque Ferri ( Azcuénaga y Chiclana) será la sede de la Fiesta de la Vendimia , un evento con entrada libre y gratuita para todo el público.

La jornada comenzará con una propuesta de alto nivel artístico: la actuación en vivo de Alejandro Lerner . El reconocido cantautor, figura central del cancionero hispano con más de 40 años de trayectoria, será el encargado de la previa musical, aportando sus clásicos en una noche que promete ser multitudinaria.

Fiesta de la Vendimia de Luján de Cuyo: será este sábado, en el Parque Ferri.

Vendimia en Luján de Cuyo

Luego, a partir de las 22, se dará inicio al espectáculo central titulado “Alquimia del Malbec” . La puesta en escena, que busca homenajear el trabajo de la tierra y la historia vitivinícola local, cuenta con la dirección de los destacados referentes mendocinos Pedro Marabini y Omar Escales .

El guion de este año pone especial énfasis en el espíritu del pueblo lujanino y el esfuerzo de sus productores rurales, enmarcado en el 90° aniversario de la Vendimia como celebración provincial.

Reina de la Vendimia: coronación y particularidades del distrito Carrodilla

El cierre de la noche estará marcado por la elección y coronación de la sucesora al cetro departamental. Como dato singular de esta edición, el distrito de Carrodilla presentará a dos candidatas. Esta doble representación se da en el contexto de una fuerte polémica que afectó al distrito tras la elección de su soberana el pasado 9 de noviembre.

En esa celebración, Lara Iacopini, hija de la reina de mandato cumplido, Mariana Bosco, había sido proclamada ganadora del distrito de Carrodilla, pero luego fue cuestionada y desplazada mediante un decreto municipal tras acusaciones de utilizar un DNI falso.

Finalmente, Paula Portillo quien había sido proclamada como Virreina del distrito en aquella noche, pasó a ocupar el lugar de Reina mientras se desarrollaban los trámites e investigación respecto al desplazamiento de Lara.

Desde el municipio indicaron que actualmente “hay un trámite administrativo en curso” respecto a esta situación, por ello, las dos candidatas participan en la Elección.

vendimia lujan 2025 Histórico: Luján de Cuyo contará con la participación de dos soberanas representantes de Carrodilla.

Estas son las candidatas al cetro vendimial 2026:

Son dieciséis las candidatas departamentales que competirán este año por el cetro vendimial. Una de ellas, será la sucesora de Yael Palazzo, reina de la Vendimia 2025.

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. AGRELO - Julieta Abigail Torres

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. CACHEUTA - Aixa Macarena Correa

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. CARRODILLA - Lara Iacopini

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025 CARRODILLA - Paula Portillo

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. CHACRAS DE CORIA - Dulce María Weaverr

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. CIUDAD - Tiziana Ghilardi

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. EL CARRIZAL - María Victoria Varela

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. INDUSTRIAL - Julieta Delmira Pizarro Cortez

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. LA PUNTILLA - María Micaela Rodríguez Ortiz

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. LAS COMPUERTAS - Chiara Valeria Yerde

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. MAYOR DRUMMOND - María Valentina Aton Aguirre

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. PERDRIEL - Valentina Lourdes Maturana Jofré

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. POTRERILLOS - Uma Egea Ortega

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. UGARTECHE - Jimena Quiroga

Reina vendimia distrital de Luján de Cuyo 2025. VERTIENTES DEL PEDEMONTE - Tatiana Guadalupe Contreras