Fuerte tormenta en el Valle de Uco: lluvias intensas e inundaciones en pocos minutos

Las lluvias se desataron con fuerza en el Valle de Uco y provocaron anegamientos en calles y caminos, especialmente en Tupungato.

image

En pocos minutos, la abundante caída de agua generó anegamientos en algunos caminos, mientras que el pronóstico anticipa condiciones de inestabilidad para las próximas horas.

En Tupungato, las calles del centro se inundaron completamente al poco tiempo de comenzar la tormenta.

image

La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas que se registrarán durante la tarde de este viernes 30 de enero en distintos sectores de la provincia.

Según el informe oficial, se prevén abundantes precipitaciones, actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo, afectando principalmente al Valle de Uco y a todo el sur provincial.

La tormenta en Valle de Uco en imágenes

De acuerdo al reporte oficial, las tormentas continuarán durante la tarde y noche, con posibilidad de lluvias, actividad eléctrica y ráfagas fuertes, sobre todo en el Gran Mendoza, Valle de Uco y otros oasis de la provincia.

El granizo llegó al Valle de Uco y al Sur provincial: ¿Siguen las tormentas el fin de semana?

Cerraron el Paso Pehuenche por aludes y mal tiempo en alta montaña

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: rige alerta amarilla y naranja por tormentas

