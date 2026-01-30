Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios Imagen generada con IA

Las motos se consolidaron como uno de los medios de transporte más elegidos por los argentinos, al representar una alternativa práctica y accesible frente a otros vehículos. En los últimos años, su uso se incrementó gracias a las líneas de crédito, que impulsaron las ventas y ampliaron la oferta con la llegada de nuevas marcas y modelos.

En este contexto, una de las entidades que promueve el financiamiento de motocicletas es el Banco de la Nación Argentina (BNA), que cuenta con una propuesta amplia para comprar a largo plazo. Entre las opciones disponibles, se destaca la posibilidad de financiar la compra con tarjeta de crédito en 24 cuotas o mediante préstamos personales de hasta 72 meses.

motomel moto Banco Nación habilitó créditos para motos 0 km con financiación de hasta 72 cuotas. Alternativas de financiamiento del Banco Nación Para quienes eligen abonar con tarjeta de crédito, el Banco Nación ofrece 24 cuotas fijas con tarjetas Visa o Mastercard, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 51%, lo que permite acceder a una motocicleta con pagos previsibles.

En tanto, quienes opten por un préstamo personal del banco pueden financiar la compra en hasta 72 meses, con una TNA del 53%, según informó Iprofesional. Esta alternativa resulta atractiva para quienes buscan cuotas más bajas y un plazo extendido.

Modelos de motos disponibles con financiación Dentro del programa del BNA existen más de 200 modelos disponibles para financiar de manera directa en concesionarios oficiales, combinando acuerdos comerciales y préstamos del banco. A continuación, algunos ejemplos: Motomel Blitz base Precio: $1.606.500 24 cuotas fijas de $93.832,54

48 cuotas de $73.702,54 con Préstamos BNA Motomel Skua 150 Precio: $3.200.000 24 cuotas fijas de $186.905,78

48 cuotas de $146.808,67 con Préstamos BNA Zanella ZR Precio: $3.670.415 24 cuotas fijas de $214.381,81

48 cuotas de $168.390,23 con Préstamos BNA Yamaha FZ-S FI V4 Precio: $6.580.000 24 cuotas fijas de $384.325,02

48 cuotas de $301.875,32 con Préstamos BNA En total, el Banco Nación ofrece financiación directa con concesionarios, con créditos que pueden extenderse hasta 72 meses, facilitando el acceso a una moto propia.