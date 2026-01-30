Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

Las motos se consolidaron como uno de los medios de transporte más elegidos por los argentinos, al representar una alternativa práctica y accesible frente a otros vehículos. En los últimos años, su uso se incrementó gracias a las líneas de crédito, que impulsaron las ventas y ampliaron la oferta con la llegada de nuevas marcas y modelos.
En este contexto, una de las entidades que promueve el financiamiento de motocicletas es el Banco de la Nación Argentina (BNA), que cuenta con una propuesta amplia para comprar a largo plazo. Entre las opciones disponibles, se destaca la posibilidad de financiar la compra con tarjeta de crédito en 24 cuotas o mediante préstamos personales de hasta 72 meses.
Para quienes eligen abonar con tarjeta de crédito, el Banco Nación ofrece 24 cuotas fijas con tarjetas Visa o Mastercard, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 51%, lo que permite acceder a una motocicleta con pagos previsibles.
En tanto, quienes opten por un préstamo personal del banco pueden financiar la compra en hasta 72 meses, con una TNA del 53%, según informó Iprofesional. Esta alternativa resulta atractiva para quienes buscan cuotas más bajas y un plazo extendido.
Modelos de motos disponibles con financiación
Dentro del programa del BNA existen más de 200 modelos disponibles para financiar de manera directa en concesionarios oficiales, combinando acuerdos comerciales y préstamos del banco. A continuación, algunos ejemplos:
Motomel Blitz base
Precio:$1.606.500
24 cuotas fijas de $93.832,54
48 cuotas de $73.702,54 con Préstamos BNA
Motomel Skua 150
Precio: $3.200.000
24 cuotas fijas de $186.905,78
48 cuotas de $146.808,67 con Préstamos BNA
Zanella ZR
Precio: $3.670.415
24 cuotas fijas de $214.381,81
48 cuotas de $168.390,23 con Préstamos BNA
Yamaha FZ-S FI V4
Precio: $6.580.000
24 cuotas fijas de $384.325,02
48 cuotas de $301.875,32 con Préstamos BNA
En total, el Banco Nación ofrece financiación directa con concesionarios, con créditos que pueden extenderse hasta 72 meses, facilitando el acceso a una moto propia.