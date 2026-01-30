30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tormentas y consecuencias

Luján de Cuyo: la creciente del río sorprendió a un trabajador en una retroexcavadora y tuvo que ser rescatado

El hombre fue rescatado y se encuentra en buen estado de salud, al igual que otras siete personas salvadas en Godoy Cruz. Cómo fueron los operativos.

El hecho sucedió a la altura del puente nuevo de Ugarteche y las autoridades tomaron conocimiento gracias a una llamada a la línea de emergencias. Con el trabajo conjunto de la Policía y los Bomberos, el hombre fue rescatado en buen estado de salud. La maquinaria, propiedad de una empresa privada, quedó atrapada en el lecho del río.

Los detalles

Rescates en Godoy Cruz

Después de las 16:30, personal de Bomberos rescató a cuatro personas que se encontraban en el interior del dique Maure. Se trata de un hombre junto a su hijo y dos sobrinos, que jugaban cerca de la orilla y accidentalmente cayeron. A las 17 lograron salir por el margen sur y fueron evacuados con un perro, que habría quedado en el zanjón.

También en el departamento Godoy Cruz, pero en el dique Frías, fueron rescatadas tres personas en situación de calle. Gracias a un llamado que alertó sobre la presencia de hombres debajo del puente del zanjón, la Policía intentó convencerlos para que abandonaran el lugar, se negaron, pero tras mediaciones lograron que se retiraran.

