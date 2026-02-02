2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Arte para todos

Experiencia artística única en Godoy Cruz: impresionismo inmersivo

Hasta el 22 de febrero, el público puede disfrutar de la exhibición que combina música, proyecciones y tecnología en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.

Arte para todos en Godoy Cruz.

Arte para todos en Godoy Cruz.

Estás a tiempo de ser parte de esta experiencia imperdible en el Espacio Arizu de Godoy Cruz

Se podrá visitar hasta el 22 de febrero, en el Espacio Arizu de Godoy Cruz (Belgrano 1322). Mientras tanto, la exhibición permanecerá abierta de martes a domingos, de 16.00 a 00.00 horas (a las 23.00 horas es el último turno).

Lee además
El Gobierno de Mendoza habilitó fondos del Resarcimiento para obras en dos municipios.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza habilitó fondos del Resarcimiento para obras en dos municipios
Godoy Cruz y una agenda cargada durante febrero.
Cultura y entretenimiento

Godoy Cruz propone un febrero vibrante con actividades para todos los gustos

Ciertamente, las entradas se consiguen por Tuentrada.com, en Maxi Mall (Ciudad) y la boletería del Espacio (a partir de las 15.30 horas), con descuentos especiales. Esta experiencia combina arte clásico y tecnología de última generación, permitiendo al público vivir las obras desde una perspectiva renovada.

image

El arte que parece cobrar vida

La muestra permite zambullirse en el universo artístico de distintos maestros europeos del impresionismo. Además de Van Gogh, se pueden apreciar creaciones de Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet.

Esto es posible gracias a proyecciones en gran formato, música envolvente y una narración guiada. Asimismo, más de 70 obras se proyectan sobre paredes, techos y suelos, transformando el espacio en un lienzo vivo.

Además, el Espacio Arizu fue adaptado para esta propuesta, con un recorrido de seis salas temáticas, sectores inmersivos e interactivos, realidad virtual en 3D; dibujo didáctico y salones escenográficos a gran escala.

Finalmente, la exhibición presenta una forma distinta de descubrir el arte plástico y dejarse llevar por una vivencia que estimula todos los sentidos.

Sobre los tickets y turnos en el Espacio Arizu

  • Duración del recorrido: 1 hora.
  • Cupo máximo de participantes por turno: 100.
  • Precios promocionales y pack familiares:
  • Entrada general: $15.000.
  • Pack familiar: $45.000 – 2 adultos y 2 menores (a partir de 5 años)- .
  • Los menores abonan entrada a partir de los 5 años y deben entrar acompañados por un adulto.

Temas
Seguí leyendo

La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz con carnes, alimentos y ofertas destacadas

Patrullajes preventivos en Las Heras y Godoy Cruz terminaron con secuestro de armas

Feroz incendio en una carpintería en Godoy Cruz: bomberos controlaron el fuego

Godoy Cruz refuerza su operativo ante los daños del temporal

Luján de Cuyo: la creciente del río sorprendió a un trabajador en una retroexcavadora y tuvo que ser rescatado

La Fiesta de San Patricio vuelve a Godoy Cruz con música, cerveza y gastronomía

Godoy Cruz refuerza su política de seguridad con un nuevo acuerdo provincial

Godoy Cruz ofrece hasta un 80% de descuento a quienes regularicen su construcción

LO QUE SE LEE AHORA
Tormenta completa y destructiva: viento, granizo y daños severos en todo Junín.
Impactantes imágenes

Temporal sin precedentes en Junín: más de 200 árboles caídos y viviendas severamente afectadas

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

Se movió el piso en Mendoza. ¿Sentiste el sismo de este lunes?
Se movió el piso

Fuerte sismo se sintió este lunes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026
Tomá nota

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026