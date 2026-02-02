Experiencia artística única en Godoy Cruz: impresionismo inmersivo

La muestra en el Espacio Arizu de Godoy Cruz invita a sumergirse en la genialidad de Vincent Van Gogh y otros grandes referentes del impresionismo, ya es uno de los grandes atractivos del verano mendocino.
Hasta el 22 de febrero, el público puede disfrutar de la exhibición que combina música, proyecciones y tecnología en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.
La muestra en el Espacio Arizu de Godoy Cruz invita a sumergirse en la genialidad de Vincent Van Gogh y otros grandes referentes del impresionismo, ya es uno de los grandes atractivos del verano mendocino.
Se podrá visitar hasta el 22 de febrero, en el Espacio Arizu de Godoy Cruz (Belgrano 1322). Mientras tanto, la exhibición permanecerá abierta de martes a domingos, de 16.00 a 00.00 horas (a las 23.00 horas es el último turno).
Ciertamente, las entradas se consiguen por Tuentrada.com, en Maxi Mall (Ciudad) y la boletería del Espacio (a partir de las 15.30 horas), con descuentos especiales. Esta experiencia combina arte clásico y tecnología de última generación, permitiendo al público vivir las obras desde una perspectiva renovada.
La muestra permite zambullirse en el universo artístico de distintos maestros europeos del impresionismo. Además de Van Gogh, se pueden apreciar creaciones de Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet.
Esto es posible gracias a proyecciones en gran formato, música envolvente y una narración guiada. Asimismo, más de 70 obras se proyectan sobre paredes, techos y suelos, transformando el espacio en un lienzo vivo.
Además, el Espacio Arizu fue adaptado para esta propuesta, con un recorrido de seis salas temáticas, sectores inmersivos e interactivos, realidad virtual en 3D; dibujo didáctico y salones escenográficos a gran escala.
Finalmente, la exhibición presenta una forma distinta de descubrir el arte plástico y dejarse llevar por una vivencia que estimula todos los sentidos.