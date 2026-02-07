7 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Derechos y comunidad

Godoy Cruz: asesoramiento legal gratuito sobre derechos y defensa del consumidor

El lunes 9 de febrero, el Centro Móvil de Información Judicial atenderá de 8:30 a 11:30 en Perito Moreno casi esquina Rivadavia de Godoy Cruz.

Asesoramiento legal en Godoy Cruz.

Asesoramiento legal en Godoy Cruz.

En esta oportunidad, el próximo lunes 9 de febrero, de 8:30 a 11:30 horas, se ubicará en Perito Moreno casi esquina Rivadavia. El objetivo del servicio es brindar asesoramiento jurídico gratuito a quién lo necesite.

Lee además
Descuento tasas municipales Godoy Cruz.
Beneficios para vecinos

Godoy Cruz ofrece descuentos por el pago anticipado de tasas municipales
Promociones por el Día de San Valentín en Godoy Cruz.
Día de San Valentín

Godoy Cruz une amor y helado para apoyar a comercios locales

Servicio gratuito al vecino de Godoy Cruz

Además, se podrán informar sobre temas vinculados a la defensa de los derechos de la mujer, violencia familiar y derechos del niño. También se podrá consultar sobre informes de titularidad, derivaciones y temas relacionados con la defensa del consumidor.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz: tres noches de arte y cultura gratuita en el Cristoforo Colombo

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Godoy Cruz lanza un nuevo ciclo de capacitaciones para profesionales y emprendedores

Robo, persecución y cuatro detenidos en Godoy Cruz

Godoy Cruz celebra el talento local con el Mercado de Emprendedores

Encuentro internacional de mujeres motoqueras en Godoy Cruz

Godoy Cruz celebrará la Fiesta de la Vendimia con espectáculo, coronación de nueva reina y música en vivo

Experiencia artística única en Godoy Cruz: impresionismo inmersivo

LO QUE SE LEE AHORA
La Policía de Mendoza acudió de inmediato.
Sobre Ruta Nacional 144

Una camioneta chilena volcó entre Malargüe y San Rafael

Las Más Leídas

Histórico juicio por corrupción, con el ex juez Walter Bento a la cabeza. 
fallo histórico

Juicio a Walter Bento: la pena a cada uno de los condenados, en detalle

Walter Bento, condenado por corrupción video
corrupción

Durísima condena a Walter Bento: 18 años de cárcel y multa de $540 millones

Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto
Grave

Horror en Tunuyán: un joven murió tras ser apuñalado y tirado desde un auto

Dura condena por corrupción contra el ex juez Walter Bento. 
18 años de cárcel

Condena a Walter Bento: todos los bienes decomisados al ex juez federal

Walter Bento, preso por corrupción.
histórico fallo en la justicia federal

La condena por corrupción más alta de la historia de Mendoza: los detalles