Godoy Cruz: asesoramiento legal gratuito sobre derechos y defensa del consumidor

Asesoramiento legal en Godoy Cruz.

En esta oportunidad, el próximo lunes 9 de febrero, de 8:30 a 11:30 horas, se ubicará en Perito Moreno casi esquina Rivadavia. El objetivo del servicio es brindar asesoramiento jurídico gratuito a quién lo necesite.

Servicio gratuito al vecino de Godoy Cruz Además, se podrán informar sobre temas vinculados a la defensa de los derechos de la mujer, violencia familiar y derechos del niño. También se podrá consultar sobre informes de titularidad, derivaciones y temas relacionados con la defensa del consumidor.