Godoy Cruz celebra el talento local con el Mercado de Emprendedores

Godoy Cruz celebra el talento y emprendedor departamental.

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipo de Godoy Cruz , en el marco del día de los enamorados, contará con una nueva edición del Mercado de Emprendedores. La iniciativa, denominada “Amor Emprendedor”, se realizará el viernes 13 de febrero, de 10.00 a 22.00 horas, en la plaza departamental. Cabe destacar que, la misma es con entrada libre y gratuita.

Más de 50 emprendimientos con identidad de Godoy Cruz El encuentro reunirá a más de 50 propuestas originales y de autor, especialmente pensadas para regalar en esta fecha. Por lo tanto, participarán emprendedores registrados en el área de Economía Social, quienes apuestan al trabajo independiente y al fortalecimiento del desarrollo productivo local.

Variedad de rubros y regalos únicos Entre los rubros que formarán parte del mercado se destacan velas artesanales, marroquinería, accesorios, indumentaria, decoración para el hogar y cestería. También habrán productos de impresión 3D, accesorios textiles, libretas, stickers, plantas, cerámica y muchas otras opciones. Es que, aquí se podrán encontrar obsequios ideales para la celebración y con valor agregado.

Un espacio de encuentro y consumo consciente El Mercado de Emprendedores se consolida como un espacio que promueve el consumo consciente. Como así también, el vínculo directo entre productores y vecinos, y la puesta en valor del talento local. De esta manera, Godoy Cruz continúa impulsando políticas que fortalecen la economía social. Es que, cada día se generan más oportunidades para el crecimiento de los emprendimientos.

Finalmente, la propuesta invita a recorrer el mercado, conocer las historias detrás de cada producto y celebrar el amor con identidad godoicruceña.