Seguridad vial en Mendoza: más de 10 mil controles de alcoholemia en lo que va de 2026

En lo que va de 2026 , la provincia de Mendoza ya realizó 10.120 controles de alcoholemia en rutas y calles, con un promedio cercano a 275 pruebas diarias . Los operativos se enmarcan en una política sostenida de fiscalización vial impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que incluye la presencia permanente de personal policial y dispositivos de control en distintos puntos del territorio provincial.

Durante ese período, se controlaron 26.164 vehículos , entre automóviles y motocicletas, y se labraron 11.945 actas por infracciones de tránsito . De ese total, 2.011 correspondieron a faltas gravísimas , 187 a infracciones graves , 8.755 a leves y 953 a actas en concurso , reflejando el alcance de los operativos desplegados.

En relación con la alcoholemia, los controles realizados en 2026 derivaron en 189 actas a conductores con registros de hasta 0,99 gramos de alcohol en sangre , y en 154 procesos contravencionales por alcoholemias superiores a 1 gramo , consideradas las infracciones de mayor gravedad según la normativa vigente.

El despliegue actual se enmarca en una política de control vial consolidada durante 2025 , año en el que el Gobierno provincial profundizó los operativos de fiscalización vehicular en todo el territorio. En ese período se realizaron 235.015 controles , con un incremento del 10,9 % en automóviles y del 17,3 % en motocicletas , lo que evidenció una mayor presencia en calles y rutas.

En materia de alcoholemia, durante 2025 se llevaron a cabo 69.503 controles, que derivaron en 1.080 actas por registros de hasta 0,99 gramos de alcohol en sangre y en 1.358 procesos contravencionales por alcoholemias superiores a 1 gramo, consideradas de máxima gravedad.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que estos indicadores dan cuenta de una estrategia sostenida de prevención y control, orientada a desalentar conductas de riesgo y a fortalecer la seguridad vial tanto en rutas provinciales como en zonas urbanas.

Laboratorio de alcoholímetros: el respaldo técnico que fortalece los controles viales en Mendoza

Uno de los hitos clave de esta política fue la inauguración, a mediados de septiembre de 2025, del primer Laboratorio Regional de Certificación de Alcoholímetros de Cuyo, ubicado en Luján de Cuyo. El espacio fue habilitado por el gobernador Alfredo Cornejo, tras el convenio firmado en octubre de 2024 entre el Gobierno de Mendoza y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La puesta en funcionamiento implicó una inversión inicial cercana a los 44 millones de pesos. El Ministerio de Seguridad y Justicia estuvo a cargo del reacondicionamiento edilicio y del equipamiento técnico, mientras que el INTI aportó su equipo de profesionales para la certificación, calibración y mantenimiento de los equipos.

Gracias a este laboratorio, es posible certificar los alcoholímetros utilizados por la Policía de Mendoza, los municipios y las provincias de la región que se sumen al acuerdo. Antes de su creación, estas verificaciones debían realizarse fuera de la provincia, lo que generaba demoras operativas y limitaba la disponibilidad de los dispositivos en los controles viales.

Más disponibilidad, más controles

Desde el Ministerio señalaron que el laboratorio constituye una pieza clave de la agenda de seguridad vial, ya que permite cumplir con la certificación anual obligatoria exigida por la normativa nacional, acortando de manera significativa los tiempos del proceso y ampliando la cantidad de alcoholímetros disponibles para los controles en la vía pública.

Con el espacio ya en funcionamiento, se realizaron las primeras certificaciones, encabezadas por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien remarcó que el nuevo laboratorio permitirá “incrementar y sostener los controles policiales frente al alcohol al volante”.

De acuerdo con las autoridades, Mendoza cuenta con cerca de 57 alcoholímetros que ahora pueden ser certificados de forma más rápida y eficiente, sin necesidad de enviarlos a otras jurisdicciones. Esto fortalece la capacidad operativa tanto de la Policía Vial como de los municipios en toda la provincia.

Tecnología, normas y controles

El laboratorio se integra a un conjunto de acciones que incluye la actualización de la legislación provincial, modificaciones en el Código Penal y el refuerzo permanente de los controles en la vía pública. Este abordaje integral permitió sostener bajos niveles de positividad en las actas por alcoholemia, como resultado del aumento de fiscalizaciones y de la incorporación del tema en la agenda social.

Con su puesta en funcionamiento, Mendoza se convirtió en la primera provincia de Cuyo en contar con un servicio propio de certificación de alcoholímetros. De este modo, consolida una política pública que combina inversión tecnológica, articulación con organismos nacionales y controles viales sostenidos, orientada a reducir riesgos y mejorar la seguridad en rutas y calles de la provincia.