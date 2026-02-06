Golpe al crimen en San Martín: allanamientos destaparon armas, drogas y autos robados Foto: Gobierno de Mendoza

Por Luis Calizaya







Una serie de allanamientos realizados por la Policía de Mendoza en el departamento de San Martín permitió desarticular distintos hechos delictivos, que abarcan desde la tenencia de drogas hasta el robo y comercialización de autopartes. Los operativos, realizados con apoyo de drones, se desplegaron en domicilios de Chapanay y dejaron como saldo una persona detenida.

Robo autos - San Martín Foto: Gobierno de Mendoza Marihuana, armas y robo de autos: qué dejaron los allanamientos en San Martín Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) San Martín, con la colaboración del Grupo Especial de Seguridad (GES), la Unidad de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT), Cuerpos Especiales y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP). Las medidas se concretaron en distintos puntos de la localidad de Chapanay.

Marihuana - San Martín Foto: Gobierno de Mendoza En uno de los allanamientos fue detenido un hombre mayor de edad. En su vivienda se secuestró un arma de fuego calibre 22 con municiones y una importante cantidad de vehículos y autopartes con pedido de secuestro, entre ellas dos automóviles denunciados como robados, además de motores, puertas, capots y otros elementos pertenecientes a distintos rodados.

Por disposición judicial, el sospechoso quedó a disposición de la Oficina Fiscal departamental, mientras que todo el material incautado fue secuestrado para avanzar con las medidas investigativas correspondientes.

Arma - San Martín Foto: Gobierno de Mendoza En otro de los procedimientos, los efectivos policiales incautaron 55 plantas de marihuana, con un peso aproximado de 10 kilogramos. Las actuaciones fueron remitidas a la Justicia provincial y federal, que ordenó el secuestro del material y la continuidad de la investigación.