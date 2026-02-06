6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Un detenido

Golpe al crimen en San Martín: allanamientos destaparon armas, drogas y autos robados

Grupos especiales de seguridad realizaron allanamientos en Chapanay, donde se descubrieron distintos delitos y se incautaron numerosas autopartes.

Golpe al crimen en San Martín: allanamientos destaparon armas, drogas y autos robados

Golpe al crimen en San Martín: allanamientos destaparon armas, drogas y autos robados

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Luis Calizaya

Una serie de allanamientos realizados por la Policía de Mendoza en el departamento de San Martín permitió desarticular distintos hechos delictivos, que abarcan desde la tenencia de drogas hasta el robo y comercialización de autopartes. Los operativos, realizados con apoyo de drones, se desplegaron en domicilios de Chapanay y dejaron como saldo una persona detenida.

Robo autos - San Martín

Marihuana, armas y robo de autos: qué dejaron los allanamientos en San Martín

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) San Martín, con la colaboración del Grupo Especial de Seguridad (GES), la Unidad de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT), Cuerpos Especiales y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP). Las medidas se concretaron en distintos puntos de la localidad de Chapanay.

Lee además
Tras el rescate, las aves fueron trasladadas al Centro de Rescate YPF, donde recibieron atención veterinaria
Múltiples ejemplares

Video: rescatan aves silvestres vendidas por redes sociales en allanamientos en San Martín y Las Heras
Caso racismo en Brasil: liberaron a la abogada argentina detenida
Con futuro incierto

Caso racismo en Brasil: liberaron a la abogada argentina detenida
Marihuana - San Martín

En uno de los allanamientos fue detenido un hombre mayor de edad. En su vivienda se secuestró un arma de fuego calibre 22 con municiones y una importante cantidad de vehículos y autopartes con pedido de secuestro, entre ellas dos automóviles denunciados como robados, además de motores, puertas, capots y otros elementos pertenecientes a distintos rodados.

Por disposición judicial, el sospechoso quedó a disposición de la Oficina Fiscal departamental, mientras que todo el material incautado fue secuestrado para avanzar con las medidas investigativas correspondientes.

Arma - San Martín

En otro de los procedimientos, los efectivos policiales incautaron 55 plantas de marihuana, con un peso aproximado de 10 kilogramos. Las actuaciones fueron remitidas a la Justicia provincial y federal, que ordenó el secuestro del material y la continuidad de la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Abigeato en General Alvear: interceptan una camioneta con cinco cabras faenadas

Desbaratan red de tráfico de aves protegidas en Luján de Cuyo

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Qué pena y bajo qué condiciones pidió la defensa de Walter Bento y su familia

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

LO QUE SE LEE AHORA
El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Las Más Leídas

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Grave caso de violencia de género en el barrio Colombia de Las Heras. 
la rescataron vecinos

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento
El pedido de la Fiscalía

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento

Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 6 de febrero

Los abogados defensores de Walter Bento hicieron el último pedido antes de la sentencia.  video
audiencia de cesura

Qué pena y bajo qué condiciones pidió la defensa de Walter Bento y su familia