6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Operativo policial

Desbaratan red de tráfico de aves protegidas en Luján de Cuyo

Un total de 12 aves se encontraban encerradas en cuatro jaulas dentro de una vivienda del barrio Puerta del Sol. Hay un acusado.

Desbaratan red de tráfico de aves protegidas en Luján de Cuyo

Desbaratan red de tráfico de aves protegidas en Luján de Cuyo

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Luis Calizaya

En un trabajo conjunto entre organismos de seguridad y la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, se realizó un operativo que culminó con el hallazgo de 12 aves de fauna autóctona mantenidas en cautiverio, además de jaulas y elementos de captura. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda de Luján de Cuyo, donde el propietario quedó acusado.

Tráfico de aves en Luján de Cuyo: rescataron 12 ejemplares de fauna silvestre

Con la colaboración del equipo de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, la delegación Centro de la Policía Rural llevó adelante un operativo de control y protección de la fauna en un domicilio del barrio Puerta del Sol, en Luján de Cuyo.

Lee además
Tras el rescate, las aves fueron trasladadas al Centro de Rescate YPF, donde recibieron atención veterinaria
Múltiples ejemplares

Video: rescatan aves silvestres vendidas por redes sociales en allanamientos en San Martín y Las Heras
El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición
Secuestro aves - Luján de Cuyo (1)
Además de las aves, se hallaron jaulas y tramperas.

Además de las aves, se hallaron jaulas y tramperas.

La intervención se inició a partir de una denuncia por una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421, que protege a las especies de fauna silvestre autóctona.

Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron la presencia de aves a partir de los sonidos que emitían desde el interior de la vivienda. En ese momento se presentó el propietario del domicilio, quien reconoció la tenencia de los animales y permitió el ingreso del personal policial. En presencia de un testigo, se constató la existencia de 12 aves de fauna silvestre en cautiverio, además de cuatro jaulas y dos tramperas.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenó el secuestro de las aves y de todos los elementos vinculados al hecho, mientras que el responsable fue trasladado a la Fiscalía para continuar con la investigación correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Qué pena y bajo qué condiciones pidió la defensa de Walter Bento y su familia

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor en Maipú

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Walter Bento volvió a hablar antes de conocer el pedido de pena

LO QUE SE LEE AHORA
El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Las Más Leídas

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras
Fue destruida

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

El Quini 6 acumula un pozo impactante de $15.800 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo impactante de $15.800 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Supermercados Carrefour ¿posterga su salida de la Argentina?
Indefinición

Supermercados Carrefour ¿posterga su salida de la Argentina?

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento
El pedido de la Fiscalía

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento