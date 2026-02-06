Desbaratan red de tráfico de aves protegidas en Luján de Cuyo Foto: Gobierno de Mendoza

Por Luis Calizaya







En un trabajo conjunto entre organismos de seguridad y la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, se realizó un operativo que culminó con el hallazgo de 12 aves de fauna autóctona mantenidas en cautiverio, además de jaulas y elementos de captura. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda de Luján de Cuyo, donde el propietario quedó acusado.

Tráfico de aves en Luján de Cuyo: rescataron 12 ejemplares de fauna silvestre Con la colaboración del equipo de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente, la delegación Centro de la Policía Rural llevó adelante un operativo de control y protección de la fauna en un domicilio del barrio Puerta del Sol, en Luján de Cuyo.

Secuestro aves - Luján de Cuyo (1) Además de las aves, se hallaron jaulas y tramperas. Foto: Gobierno de Mendoza La intervención se inició a partir de una denuncia por una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421, que protege a las especies de fauna silvestre autóctona.

Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron la presencia de aves a partir de los sonidos que emitían desde el interior de la vivienda. En ese momento se presentó el propietario del domicilio, quien reconoció la tenencia de los animales y permitió el ingreso del personal policial. En presencia de un testigo, se constató la existencia de 12 aves de fauna silvestre en cautiverio, además de cuatro jaulas y dos tramperas.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se ordenó el secuestro de las aves y de todos los elementos vinculados al hecho, mientras que el responsable fue trasladado a la Fiscalía para continuar con la investigación correspondiente.