Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor en Maipú

Un hombre de 68 años perdió la vida tras volcar con su tractor por un barranco en Maipú. Pese a la rápida intervención policial y médica, la víctima murió en el acto al quedar atrapada debajo del vehículo. Policía Científica investiga las causas del hecho.

Accidente fatal en Maipú: un tractorista murió aplastado El hecho fue reportado a los servicios de emergencia a las 11.06, en calle Lamadrid Norte al 5.000, en Maipú, donde un tractor Fiat 400 cayó desde una importante altura mientras era conducido por una persona.

Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constataron el fallecimiento de Pablo Flores, de 68 años. El hombre había caído por un barranco y su cuerpo quedó debajo del rodado.

Personal de Policía Científica trabaja en la zona para determinar las causas del accidente.

