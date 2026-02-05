5 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Impactante

Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor en Maipú

El accidente ocurrió cerca del mediodía en calle Lamadrid Norte. La víctima, de 68 años, conducía el tractor cuando cayó por un barranco.

Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor en Maipú (Foto ilustrativa)

Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor en Maipú (Foto ilustrativa)

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 68 años perdió la vida tras volcar con su tractor por un barranco en Maipú. Pese a la rápida intervención policial y médica, la víctima murió en el acto al quedar atrapada debajo del vehículo. Policía Científica investiga las causas del hecho.

Accidente fatal en Maipú: un tractorista murió aplastado

El hecho fue reportado a los servicios de emergencia a las 11.06, en calle Lamadrid Norte al 5.000, en Maipú, donde un tractor Fiat 400 cayó desde una importante altura mientras era conducido por una persona.

Lee además
Walter Bento, a horas de conocer la pena que deberá cumplir.  video
seguí en vivo la audiencia de cesura

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción
El acusado fue capturado bajo de una alcantarilla, a metros de donde fue el robo. 
rastrillaje

Cayó el quinto ladrón del robo en Godoy Cruz: estaba escondido en una alcantarilla

Al lugar acudieron efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constataron el fallecimiento de Pablo Flores, de 68 años. El hombre había caído por un barranco y su cuerpo quedó debajo del rodado.

Personal de Policía Científica trabaja en la zona para determinar las causas del accidente.

Temas
Seguí leyendo

Walter Bento volvió a hablar antes de conocer el pedido de pena

Robo, persecución y cuatro detenidos en Godoy Cruz

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Máxima tensión: día clave para conocer el pedido de pena a Walter Bento

Se entregó el principal sospechoso por el homicidio de Cynthia Landi

Robo, fuga y choque en pleno centro: dos detenidos tras una larga persecución

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

La Policía Rural secuestró 50 kilos de alimentos vencidos en un comercio de Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
El robo ocurrió en el barrio Bombal, en plena Ciudad de Mendoza. 
atacaron a una pareja

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Las Más Leídas

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza
El clima

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez
Luto

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345

El robo ocurrió en el barrio Bombal, en plena Ciudad de Mendoza. 
atacaron a una pareja

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero