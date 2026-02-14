Detuvieron a un joven armado con dos pedidos de captura y antecedentes por intento de homicidio

Un joven fue detenido en el barrio La Favorita , en la Ciudad de Mendoza , tras una persecución policial en la que intentó escapar de un control con un arma de fuego . El chico de 19 años tenía dos pedidos de captura vigentes , además de antecedentes por una causa de homicidio agravado en grado de tentativa.

El procedimiento se originó durante un patrullaje nocturno de la Unidad de Acción Preventiva , cuando el sospechoso intentó huir de la Policía y extrajo un arma calibre 22 . Luego de ser perseguido fue capturado y quedó a disposición de la Justicia . El hecho ocurrió alrededor de las 2.36 de este sábado, en las inmediaciones de calle Valparaíso, próximo al Zanjón, en jurisdicción de la Comisaría 59ª.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados realizaban tareas preventivas cuando observaron al sujeto en actitud sospechosa e intentaron identificarlo. En ese momento, el joven emprendió la fuga y sacó de entre sus prendas un arma. Tras recorrer varios metros, la arrojó el arma en un cantero.

Finalmente, el muchacho fue alcanzado y reducido por los efectivos , quienes constataron que la pistola en su poder era marca Tala, tenía un cartucho en la recámara y otros dos en el cargador colocado. El detenido fue trasladado junto al arma secuestrada a sede policial , a disposición del fiscal interviniente.

arma de fuego, policía de mendoza

De acuerdo con los registros oficiales, el joven tenía dos medidas de captura vigentes, con fechas del 13 de abril y 18 de junio de 2025. Además, registraba antecedentes por una causa iniciada el 4 de diciembre de 2025 por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Las unidades sobre ruedas de la Policía de Mendoza recorren las calles del Gran Mendoza bajo la conducción de la Jefatura de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), creada en 2016, que articula dos divisiones estratégicas del sistema de seguridad provincial: el Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) y la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR). Esta estructur coordina el despliegue de motos, camionetas y móviles policiales en zonas estratégicas de los distintos departamentos, "con el objetivo de prevenir delitos y garantizar una respuesta rápida ante hechos delictivos o situaciones de riesgo", indicó el Gobierno.