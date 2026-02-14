14 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
De película

Detuvieron a un joven armado con dos pedidos de captura y antecedentes por intento de homicidio

La Policía lo vio en actitud sospechosa y pretendió huir. Ocurrió en el barrio La Favorita, en la Ciudad de Mendoza. Tenía un arma de fuego y antecedentes.

Un joven armado escapó de un control policial en Mendoza y fue detenido tras una persecución. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Un joven armado escapó de un control policial en Mendoza y fue detenido tras una persecución. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Por Sitio Andino Policiales

Un joven fue detenido en el barrio La Favorita, en la Ciudad de Mendoza, tras una persecución policial en la que intentó escapar de un control con un arma de fuego. El chico de 19 años tenía dos pedidos de captura vigentes, además de antecedentes por una causa de homicidio agravado en grado de tentativa.

El procedimiento se originó durante un patrullaje nocturno de la Unidad de Acción Preventiva, cuando el sospechoso intentó huir de la Policía y extrajo un arma calibre 22. Luego de ser perseguido fue capturado y quedó a disposición de la Justicia. El hecho ocurrió alrededor de las 2.36 de este sábado, en las inmediaciones de calle Valparaíso, próximo al Zanjón, en jurisdicción de la Comisaría 59ª.

Lee además
Cómo funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana de Carnaval
FINDE XL

Carnaval en Mendoza: qué pasará con el comercio y los horarios de atención
Crisis en el sector vitivinícola: más stock, menos consumo y exportaciones en retroceso video
Preocupación

Crisis en el sector vitivinícola: más stock, menos consumo y exportaciones en retroceso

Cómo fue la persecución del joven armado en la Ciudad de Mendoza

Según informaron fuentes policiales, los uniformados realizaban tareas preventivas cuando observaron al sujeto en actitud sospechosa e intentaron identificarlo. En ese momento, el joven emprendió la fuga y sacó de entre sus prendas un arma. Tras recorrer varios metros, la arrojó el arma en un cantero.

Finalmente, el muchacho fue alcanzado y reducido por los efectivos, quienes constataron que la pistola en su poder era marca Tala, tenía un cartucho en la recámara y otros dos en el cargador colocado. El detenido fue trasladado junto al arma secuestrada a sede policial, a disposición del fiscal interviniente.

arma de fuego, policía de mendoza

De acuerdo con los registros oficiales, el joven tenía dos medidas de captura vigentes, con fechas del 13 de abril y 18 de junio de 2025. Además, registraba antecedentes por una causa iniciada el 4 de diciembre de 2025 por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Las unidades sobre ruedas de la Policía de Mendoza recorren las calles del Gran Mendoza bajo la conducción de la Jefatura de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), creada en 2016, que articula dos divisiones estratégicas del sistema de seguridad provincial: el Cuerpo Motorizado de Prevención (CUMOT) y la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR). Esta estructur coordina el despliegue de motos, camionetas y móviles policiales en zonas estratégicas de los distintos departamentos, "con el objetivo de prevenir delitos y garantizar una respuesta rápida ante hechos delictivos o situaciones de riesgo", indicó el Gobierno.

Temas
Seguí leyendo

Adiós a Rudy Parra, el hombre que hizo de la cordillera de Mendoza una escuela de vida

Video: insólito robo en pleno centro de Mendoza

Vecinos atraparon al acusado del abuso sexual a una menor y le dieron una paliza

Millonaria indemnización en Mendoza tras un fallo laboral contra Manaos

El Gobierno de Mendoza modernizará semáforos de Ciudad y Godoy Cruz: cuánto invertirá y en qué calles

Javier Milei canceló su viaje a Mendoza: los motivos

Qué hacer en San Rafael durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos

El Circo Rodas extiende su éxito en Mendoza con más funciones y entradas 2x1

LO QUE SE LEE AHORA
Insólito hallazgo en La Matanza: policía encontró a un prófugo escondido en un freezer video
con hipotermia

Imágenes sensibles: la policía encontró a un ladrón escondido en un freezer

Las Más Leídas

La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza video
INFORME

La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza

Insólito hallazgo en La Matanza: policía encontró a un prófugo escondido en un freezer video
con hipotermia

Imágenes sensibles: la policía encontró a un ladrón escondido en un freezer

Cómo funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana de Carnaval
FINDE XL

Carnaval en Mendoza: qué pasará con el comercio y los horarios de atención

Una pareja intentó ingresar a robar al supermercado VEA, ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 300.
INSEGURIDAD

Las Heras: boquete en un supermercado y una joven detenida tras intento de robo

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos implementa una modalidad virtual para la terminalidad educativa.
educación

Nueva oportunidad para completar el secundario en Mendoza a distancia