Adiós a Rudy Parra, el hombre que hizo de la cordillera de Mendoza una escuela de vida

El andinismo y el deporte mendocino perdió a una de sus figuras más emblemáticas. Luis Alberto “Rudy” Parra , referente indiscutido del montañismo argentino , falleció a los 76 años dejando una huella profunda en la historia de la cordillera mendocina , el rescate en altura y la organización institucional de las actividades andinas en Mendoza.

Vinculado durante toda su vida a la montaña mendocina y al Club Mendoza de Regatas , del cual fue vicepresidente , Parra fue protagonista de innumerables ascensos , rescates y gestas que trascendieron el plano deportivo para convertirse en hitos culturales y humanos del montañismo nacional . Su nombre quedó asociado no solo al techo de América , sino también a una forma de entender la montaña: con respeto , preparación , compromiso y vocación de servicio .

Rudy no era un tipo, era un tipazo , siempre atento con los amigos, nunca faltaba su llamado o su WhatsApp para los cumpleaños o cuando le gustaba una nota escrita o un comentario en la radio. Era de esos que siempre estaba para ayudar , nunca para entorpecer. Su vocación era la montaña , pero sobre todo el servicio invalorable a sus amigos y a la comunidad .

Desde joven, Rudy Parra desarrolló una relación íntima con la Cordillera de los Andes . A lo largo de su trayectoria alcanzó más de un centenar de cumbres de entre 3.000 y 6.000 metros de altura y ascendió el Aconcagua en numerosas oportunidades, tanto en expediciones deportivas como en misiones de rescate y asistencia .

Su experiencia en alta montaña lo convirtió en una referencia obligada para generaciones de andinistas, guías y rescatistas. Conocedor minucioso del terreno, el clima y los riesgos de la altura, Parra combinó la destreza técnica con una profunda conciencia sobre la seguridad y la responsabilidad en ambientes extremos.

La primera transmisión radial desde el Aconcagua

Uno de los episodios más recordados de su vida ocurrió el 28 de enero de 1978, cuando Parra protagonizó un hecho inédito en la historia del montañismo argentino: la primera transmisión radial desde la cima del Aconcagua. Aquella comunicación, emitida en directo hacia Mendoza y Buenos Aires, llevó la voz de la montaña a todo el país y simbolizó el vínculo entre el andinismo y los medios de comunicación, en una época en la que la tecnología imponía enormes limitaciones.

Ese acontecimiento consolidó su figura pública y proyectó el montañismo mendocino más allá del ámbito especializado, acercándolo a la sociedad en su conjunto.

image La primera transmisión radial desde el Aconcagua en la Cordillera de los Andes

Rescate, servicio y vocación pública

Parra desarrolló gran parte de su carrera profesional en la Policía de Mendoza, donde se desempeñó como oficial subayudante y fue jefe de la Sección Andinismo. Integró durante años las patrullas de rescate de alta montaña, participando en operativos complejos, búsquedas de personas extraviadas y recuperaciones en condiciones extremas.

Su labor en rescate fue reconocida tanto por instituciones civiles como militares, y su experiencia resultó clave para el desarrollo de protocolos y prácticas que hoy forman parte del sistema de seguridad en montaña de la provincia.

Constructor de instituciones y fundador de Los Puquios

Más allá de sus logros personales, Rudy Parra fue un impulsor institucional del montañismo argentino. Participó activamente en la creación y conducción de entidades vinculadas a las actividades de montaña, clubes deportivos y organizaciones de esquí y andinismo. Su trabajo dirigencial contribuyó a profesionalizar la actividad, fortalecer la formación de montañistas y consolidar espacios de encuentro para la comunidad andina.

En el ámbito del turismo de montaña, fundó emprendimientos dedicados a la organización de expediciones al Aconcagua y a la prestación de servicios logísticos y turísticos como Los Puquios, siempre con una mirada puesta en la sustentabilidad, la seguridad y el respeto por el entorno natural.

Escritor, formador y transmisor de conocimiento

Parra también dejó su legado en el plano editorial. Fue autor y coautor de guías y libros especializados sobre el Aconcagua, textos que se convirtieron en material de consulta obligada para andinistas y guías. Su capacidad para transmitir conocimiento, anécdotas y enseñanzas prácticas lo transformó en un formador natural, tanto dentro como fuera de las aulas.

Reconocimientos y despedida

A lo largo de su vida recibió numerosas distinciones que reconocieron su trayectoria deportiva, institucional y humana. Sin embargo, quienes lo conocieron coinciden en que su mayor reconocimiento fue el respeto y el afecto de la comunidad montañista, que hoy lo despide como a uno de los suyos.

La muerte de Rudy Parra cierra un capítulo fundamental del andinismo y el deporte mendocino, pero su legado permanece en cada sendero, en cada rescate, en cada relato compartido al pie de la montaña. Su nombre seguirá ligado a la cordillera, al Club de sus amores y a la historia de quienes hicieron de la montaña y el deporte una escuela de vida.

Chau Rudy, vamos a extrañar las caminatas por el parque, las anécdotas, tus mensajes y tu compromiso con la sociedad.

¡Hasta el próximo ascenso!