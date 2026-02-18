19 de febrero de 2026
Sitio Andino
Fue trasladado al hospital Central

Grave accidente vial en Maipú: un hombre chocó e impactó contra un árbol

Ocurrió en calle Zanichelli al 886. Tras el accidente, el hombre sufrió politraumatismo grave y fue trasladado al hospital Central.

El hecho involucró a un automóvil Fiat Duna, que era conducido por el hombre de 38 años

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 38 años resultó gravemente herido este miércoles por la tarde tras protagonizar un violento accidente vial en Maipú. El conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol. Está internado en grave estado de salud.

Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a un automóvil Fiat Duna, que era conducido por Q.M.A., de 38 años, domiciliado en el barrio Castañeda, de Coquimbito.

Cómo ocurrió el accidente vial y cuál es el estado de salud del conductor

De acuerdo con la información oficial, el vehículo circulaba de oeste a este cuando el conductor perdió el dominio del rodado. Como consecuencia, el auto terminó impactando de frente contra un árbol ubicado en el domicilio mencionado.

Ambulancia - Mendoza
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente en el lugar para brindar asistencia

A raíz del fuerte choque, el hombre sufrió politraumatismo grave. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente en el lugar junto al doctor Montenegro.

Tras la asistencia inicial, el conductor fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde quedó internado para recibir atención médica.

