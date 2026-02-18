18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Decisión oficial

Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: cuál fue el motivo

El dirigente dejó su cargo tras una reunión con el Gobierno de Mendoza y los clubes fundadores. Días atrás, un allanamiento judicial ocurrió en la sede por transferencias millonarias.

Omar Sperdutti dejó la presencia de la Liga Mendocina

Omar Sperdutti dejó la presencia de la Liga Mendocina

@Sport
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sitioandinomza/status/2024209664230002957&partner=&hide_thread=false

Como resultado del encuentro, se confirmó la conformación de una Comisión Normalizadora, que estará integrada por representantes de las instituciones fundadoras.

Lee además
Allanan la Liga Mendocina por posibles transferencias millonarias a empresas vinculadas a Sperdutti
Operativo

Allanan la Liga Mendocina por posibles transferencias millonarias a empresas vinculadas a Sperdutti
Suspenden los partidos del Torneo Apertura del jueves por el paro general de la CGT
Postergados

Suspenden los partidos del Torneo Apertura del jueves por el paro general de la CGT

La reunión se desarrolló en el tercer piso de la Casa de Gobierno y contó con la presencia de Sperdutti, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y dirigentes de los clubes fundadores. En ese ámbito, el ahora ex presidente explicó que su salida responde a motivos de salud y cuestiones familiares.

Las dos causas que enfrenta la Liga Mendocina de Fútbol que presidía Sperdutti

La liga mendocina de fútbol atraviesa dos investigaciones en paralelo: por una lado, las millonarias transferencias de la liga a cuentas bancarias vinculadas a la familia Sperdutti, y por otro lado, la falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la medicina.

El pasado viernes, la Justicia realizó un allanamiento en la sede en el marco de una investigación por transferencias por un total de $130 millones desde la cuenta oficial de la institución hacia empresas vinculadas a la esposa e hijos del ex dirigente.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, una de las firmas involucradas es DHP60 SAS, cuya gerente titular es Sonia Elisabeth González, esposa de Sperdutti. La empresa habría recibido $21 millones en octubre pasado, a través de tres transferencias: dos por $5 millones y una tercera por $11 millones.

liga-mendocina-futbol
El edificio de la Liga Mendocina, ubicado en calle Garibaldi, en Ciudad, permaneció cerrado durante el procedimiento

El edificio de la Liga Mendocina, ubicado en calle Garibaldi, en Ciudad, permaneció cerrado durante el procedimiento

La pesquisa también apunta a la empresa TRANSOSGUI SA, cuyo directorio y paquete accionario estarían controlados por los hijos del presidente de la Liga: Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti. A esa firma se habrían transferido $108,3 millones en al menos tres operaciones registradas desde febrero de 2025: una por $70 millones, otra por $30 millones y una tercera por $8,3 millones.

La denuncia fue presentada ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza y derivó en la apertura de una causa por el presunto delito de fraude en perjuicio de la entidad deportiva. Las transferencias se habrían realizado en distintas etapas a lo largo de 2025.

El edificio de la Liga Mendocina, ubicado en calle Garibaldi, en Ciudad, permaneció cerrado durante el procedimiento. A quienes se acercaban al lugar se les informaba que las oficinas no atenderían hasta nuevo aviso debido al operativo judicial en curso.

Omar Sperdutti - 324013
El ahora ex presidente explic&oacute; que su salida responde a motivos de salud y cuestiones familiares

El ahora ex presidente explicó que su salida responde a motivos de salud y cuestiones familiares

Por otra parte, en junio de 2025 la Institución fue allanada. Todo empezó cuando una médica cardióloga denunció que usaron su firma y sello sin permiso en al menos 58 certificados de aptitud física. Estos papeles, que serían falsos, salieron del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú, que atiende a los jugadores de la Liga.

El problema no fue solo legal, sino también sanitario, porque habilitar jugadores sin controles reales puede ser peligroso. La Liga, con sus 7.400 jugadores federados, está pasando un mal momento, con menos participación y pérdida de confianza.

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia ya conoce a su próximo rival en la Copa Argentina

Escándalo en la Champions: Vinícius acusó de racismo al argentino Gianluca Prestianni

Díaz ganó la Etapa 5 de la Vuelta Ciclista de Mendoza y Moyano mantiene el liderazgo

Prigioni definió la lista para la segunda ventana clasificatoria con el objetivo de volver al Mundial

El Chiva's Trail consolida a Las Leñas como epicentro del trail running en Argentina

Tivani ganó la 4ª etapa de la Vuelta de Mendoza y Moyano sigue como líder de la general

Godoy Cruz ante Deportivo Morón por la Copa Argentina: día, hora, sede y TV del debut del Tomba

Atento Franco Colapinto: la F1 elogia a Alpine y anticipa un salto de calidad para la temporada 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden los partidos del Torneo Apertura del jueves por el paro general de la CGT
Postergados

Suspenden los partidos del Torneo Apertura del jueves por el paro general de la CGT

Las Más Leídas

La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

El robo ocurrió en calle Cervantes al 1900 de Godoy Cruz. 
la policía atrapó al ladrón

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante la jornada de paro de la CGT.
Para tener en cuenta

A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza