Omar Sperdutti renunció a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol: cuál fue el motivo

Este miércoles por la tarde, Omar Sperdutti presentó su renuncia a la presidencia de la Liga Mendocina de Fútbol . La decisión se formalizó tras una reunión con los clubes fundadores y autoridades del Gobierno de Mendoza y un contexto marcado por investigaciones judiciales .

Como resultado del encuentro, se confirmó la conformación de una Comisión Normalizadora , que estará integrada por representantes de las instituciones fundadoras.

La reunión se desarrolló en el tercer piso de la Casa de Gobierno y contó con la presencia de Sperdutti, el ministro de Gobierno, Natalio Mema , y dirigentes de los clubes fundadores. En ese ámbito, el ahora ex presidente explicó que su salida responde a motivos de salud y cuestiones familiares .

La liga mendocina de fútbol atraviesa dos investigaciones en paralelo: por una lado, las millonarias transferencias de la liga a cuentas bancarias vinculadas a la familia Sperdutti , y por otro lado, la falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la medicina .

El pasado viernes, la Justicia realizó un allanamiento en la sede en el marco de una investigación por transferencias por un total de $130 millones desde la cuenta oficial de la institución hacia empresas vinculadas a la esposa e hijos del ex dirigente.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, una de las firmas involucradas es DHP60 SAS, cuya gerente titular es Sonia Elisabeth González, esposa de Sperdutti. La empresa habría recibido $21 millones en octubre pasado, a través de tres transferencias: dos por $5 millones y una tercera por $11 millones.

La pesquisa también apunta a la empresa TRANSOSGUI SA, cuyo directorio y paquete accionario estarían controlados por los hijos del presidente de la Liga: Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti. A esa firma se habrían transferido $108,3 millones en al menos tres operaciones registradas desde febrero de 2025: una por $70 millones, otra por $30 millones y una tercera por $8,3 millones.

La denuncia fue presentada ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza y derivó en la apertura de una causa por el presunto delito de fraude en perjuicio de la entidad deportiva. Las transferencias se habrían realizado en distintas etapas a lo largo de 2025.

El edificio de la Liga Mendocina, ubicado en calle Garibaldi, en Ciudad, permaneció cerrado durante el procedimiento. A quienes se acercaban al lugar se les informaba que las oficinas no atenderían hasta nuevo aviso debido al operativo judicial en curso.

Por otra parte, en junio de 2025 la Institución fue allanada. Todo empezó cuando una médica cardióloga denunció que usaron su firma y sello sin permiso en al menos 58 certificados de aptitud física. Estos papeles, que serían falsos, salieron del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú, que atiende a los jugadores de la Liga.

El problema no fue solo legal, sino también sanitario, porque habilitar jugadores sin controles reales puede ser peligroso. La Liga, con sus 7.400 jugadores federados, está pasando un mal momento, con menos participación y pérdida de confianza.