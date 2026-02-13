Qué pasa con los contratos de la vieja ley de alquileres que vencen este año

Cómo deben devolverse los depósitos, qué rige para los contratos firmados bajo la Ley 27.551 y qué cambia al renovar con el DNU 70/2023.

Miles de contratos de alquiler firmados en 2023 bajo la denominada “vieja ley de alquileres” comenzarán a vencer este año y el próximo, generando dudas sobre depósitos, actualizaciones y condiciones de renovación. En diálogo con Aconcagua Radio , el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera , aclaró que cada contrato debe regirse por la ley vigente al momento de su firma y advirtió que muchos conflictos actuales surgen por desconocimiento de esa regla básica.

“Todo lo que se firmó en 2023 con la Ley 27.551 o con su modificatoria 27.737 vence en 2026, porque eran contratos a tres años. Y cada uno termina bajo esa legislación”, explicó.

ENTREVISTA Aída Kemelmajer cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y pidió "discutir el problema en su complejidad"

AJUSTE Aumentó el pan en la provincia de Mendoza: ¿cuánto cuesta ahora el kilo?

Uno de los principales focos de conflicto es el mes de depósito . La Ley 27.551 establecía que el depósito era equivalente al primer mes de alquiler, pero debía devolverse actualizado al valor del último mes abonado por el inquilino.

“El propietario tiene que devolver el depósito al valor del último mes que el inquilino pagaba. Es clarísimo”, sostuvo Irrera.

Además, la norma indicaba que la devolución debía hacerse en el momento de la entrega de llaves. “Recibió la llave, tiene que entregar el mes de depósito. No 15 días después ni en cuotas”, remarcó.

El inmueble, por su parte, debe entregarse en las mismas condiciones en que fue recibido: pintado si así se entregó, con artefactos funcionando y servicios al día.

Si el propietario intenta devolver el mismo monto nominal que recibió en 2023, está incumpliendo la ley vigente en ese momento.

Qué cambia si ahora se firma con el DNU 70/2023

La situación es distinta para los nuevos contratos firmados bajo el DNU 70/2023.

Allí las condiciones se pactan libremente entre las partes dentro del marco del Código Civil. En la práctica, según datos del sector, el 75% de los contratos se están firmando por 24 meses con ajustes cuatrimestrales.

“Las partes acuerdan el plazo y la forma de actualización. Lo que pacten es ley entre ellas”, explicó Irrera.

En cuanto a los índices, se utilizan principalmente el IPC o el ICL, y el propio DNU prevé que, si alguno deja de existir, se aplicará el índice que publique el INDEC.

Depósito bajo el DNU: puede ser mayor y actualizarse

Otra diferencia central es el depósito de garantía. A diferencia de la ley anterior, ahora no está limitado a un mes. Puede pactarse uno, dos o más meses, e incluso que se actualice junto con el alquiler.

“El DNU dice claramente que lo que pacten las partes es ley entre ellas. Ni siquiera un juez puede modificarlo”, advirtió.

Por eso, insistió en la importancia de leer cada cláusula antes de firmar. “Hay que leer bien los contratos. Después no se puede decir ‘no lo vi’ o ‘no me acordaba’”, señaló.

Alquileres en dólares y situación del mercado

En vivienda, el 99% de los contratos se firman en pesos. En locales comerciales, en cambio, el valor suele calcularse en dólares por metro cuadrado, aunque el pago se realice en pesos al tipo de cambio vigente.

Irrera también destacó que en enero y febrero se concretaron operaciones vinculadas a créditos hipotecarios que habían quedado pendientes de 2023. “Se está generando confianza. La inflación se ha normalizado y el ladrillo sigue siendo refugio de valor”, afirmó.

Escuchá la entrevista completa