Claudia Ferrari en Aconcagua Radio: "Los días de clase están atados a garantizar procesos de formación sin limitaciones para el futuro"

En el inicio del ciclo lectivo, la subsecretaria de Educación de Mendoza, Claudia Ferrari , dialogó con Aconcagua Radio sobre los principales lineamientos para 2026: más días de clase, universalización de sala de 3, cambios en primer grado y el fortalecimiento de la alfabetización y la matemática.

En charla con el programa Haciendo Cumbre, Ferrari subrayó la importancia de la presencialidad : “Cuando hablamos de días de clase estamos hablando de presencia en la escuela, de trabajar sobre saberes escolares, pero también sobre otro tipo de saberes que tienen que ver con la vida en comunidad”.

entrevista Presbicia: especialista explica en Aconcagua Radio por qué aparece y qué opciones hay para tratarla

“Los días de clase están atados a garantizar procesos de formación de los estudiantes donde no haya luego ningún tipo de limitación para su futuro”.

En ese marco, defendió la meta de sostener y ampliar la cantidad de jornadas escolares . “Alguna vez alguien dijo, por supuesto que cantidad no es calidad, pero el hecho educativo sucede en el aula”, sostuvo.

Uno de los anuncios más relevantes es la estrategia de universalizar la sala de 3 años. Frente a la baja de la natalidad, la Provincia decidió ampliar la cobertura en lugar de reducir cargos. “La estrategia de la provincia es en lugar de que el nivel inicial se achique por este fenómeno que nos excede, es ir por la cobertura y la universalización de la sala de tres”, afirmó. Y remarcó que esta situación fue leída como una oportunidad para concretar un objetivo postergado.

En línea con esa ampliación, Ferrari confirmó que desde 2026 se eliminará la unidad pedagógica entre primero y segundo grado. “A partir del ciclo 2026, primer grado se constituye en una unidad pedagógica en sí mismo, es decir, que se evalúa al final del año si los chicos han logrado las capacidades necesarias”, explicó.

“Si el niño está escolarizado y está dentro del sistema desde tan temprana edad, no debería ser un problema que al finalizar el primer grado haya logrado la alfabetización mínima”, señaló.

En el nivel secundario, la funcionaria adelantó que continúan las pruebas piloto para acortar la secundaria técnica de seis a cinco años, con el objetivo de reducir el desgranamiento y favorecer la finalización de la escolaridad obligatoria.

Sobre la formación docente, Ferrari destacó el compromiso del sector: “Los docentes de la provincia de Mendoza son docentes que se caracteriza por estudiar muchísimo”. Y agregó: “No lo ven como una carga, lo sienten como parte del desarrollo profesional”.

Finalmente, hizo un llamado a las familias a involucrarse activamente. “La responsabilidad de nosotros como padres, como familia es muy importante”, sostuvo. Y concluyó: “Nunca deben perder de vista que estamos para ellos, que nos importa lo que les pasa y que nos importa su futuro y lo que está sucediendo con su educación”.

Así, el ciclo 2026 comienza con definiciones estructurales que buscan fortalecer trayectorias escolares, anticipar la alfabetización y reforzar el vínculo entre escuela y familia.

Escuchá la entrevista completa