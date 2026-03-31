31 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Provincia de Santa Fe

Tiroteo en Santa Fe: un experto advierte sobre la falta de contención en adolescentes

El crimen en una escuela de Santa Fe reabre el debate sobre la violencia juvenil y el rol de los adultos. La palabra de Alejandro Castro Santander en Aconcagua Radio.

“La mirada debe ser más compleja”, explica Castro Santander tras lo ocurrido en la provincia de Santa Fe.

“La mirada debe ser más compleja”, explica Castro Santander tras lo ocurrido en la provincia de Santa Fe.

Foto: El Litoral
 Por Aconcagua Radio

El tiroteo en una escuela de la provincia de Santa Fe volvió a encender las alarmas sobre la violencia juvenil en Argentina. El caso, que terminó con la muerte de un alumno de 13 años, pone en foco el rol de la familia, la escuela y el impacto creciente de las redes sociales en adolescentes.

Violencia escolar en debate: el análisis de Alejandro Castro Santander

En diálogo con Aconcagua Radio, el psicopedagogo Alejandro Castro Santander analizó el caso y advirtió sobre la complejidad del fenómeno que generó pánico y dolor en la comunidad educativa. Para el profesional, el hecho no puede explicarse desde una única causa, sino que es fundamental ampliar la mirada: “Tiene que ser siempre más compleja en estos casos”, sostuvo, al señalar que intervienen múltiples factores como la familia, la escuela, el barrio, los medios de comunicación y, especialmente, las redes sociales.

Lee además
Ian Cabrera cursaba el primer año del nivel secundario

Quién era el chico de 13 años que fue asesinado en una escuela de Santa Fe
El hecho ocurrió en la escuela N°40 de San Cristobal, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero

En ese sentido, el especialista remarcó que los adolescentes atraviesan transformaciones profundas según el contexto en el que se desenvuelven. “Hay chicos que salen príncipes de la casa y se transforman en la escuela”, afirmó, al comparar este fenómeno con lo que ocurre también en los adultos en otros ámbitos sociales.

Castro Santander sobre el crimen en Santa Fe: “Los chicos están solos en el ciberespacio”

Uno de los puntos más críticos que destacó fue el impacto de la tecnología y la hiperconectividad. Según explicó, hoy existe una igualdad en el acceso a dispositivos, pero no en el acompañamiento formativo: “todos tienen un teléfono, todos tienen internet… pero no están igualados en lo otro”. En esa línea, advirtió que “los chicos están solos, muy solos en el ciberespacio”, lo que los expone a contenidos violentos y a dinámicas de ciberviolencia que muchas veces no son supervisadas.

escuela mariano moreno santa fe tiroteo
El frente de la escuela N°40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, Santa Fe.

El frente de la escuela N°40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, Santa Fe.

El psicopedagogo también hizo hincapié en el cambio que dejó la pandemia, donde el acceso al dispositivo era indispensable. Sin embargo, tras la vuelta a la presencialidad, surgió una contradicción: la necesidad de limitar su uso en las aulas.

Frente a este escenario, Castro Santander planteó que el desafío es colectivo y estructural. “Necesitamos un muy buen programa de gestión de la convivencia”, subrayó, al destacar la importancia de políticas públicas sostenidas que aborden la violencia desde una perspectiva integral.

Tiroteo en Santa Fe: cómo fue el caso de que conmocionó a todo el país

El hecho ocurrió en el patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, donde el adolescente de 15 años efectuó disparos con un arma de fuego. De manera preliminar, los investigadores indicaron que el ataque habría sido planificado. De acuerdo con medios nacionales, el ataque tuvo lugar cerca de las 7:15 del lunes, mientras los estudiantes esperaban el izamiento de la bandera.

ian cabrera, santa fe
Ian Cabrera, la víctima del atentado en una escuela de Santa Fe que causa conmoción en el país.

Ian Cabrera, la víctima del atentado en una escuela de Santa Fe que causa conmoción en el país.

Según las primeras hipótesis, el objetivo del agresor no era la víctima en particular —Ian Cabrera, un estudiante de 13 años—, sino sus propios compañeros de curso, lo que abre interrogantes sobre cómo se desarrollaron los hechos y por qué Ian terminó siendo alcanzado.

En las últimas horas, trascendió que el adolescente no podría ser imputado, ya que el nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aún no está vigente.

Escuchá la nota completa de Aconcagua Radio:

Embed

Temas
Seguí leyendo

Lluvias intensas y un fuerte temporal dejaron destrozos en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires

Ernesto Sanz celebró el fallo por YPF y analizó el escenario que se viene

Colapso en edificio: cómo responden los seguros ante daños estructurales

Aconcagua Radio reveló qué pasa con los contratos de alquiler que empiezan a vencer en Mendoza

Taxistas en alerta por el combustible: "Subió casi 20% y las tarifas quedaron en 2025"

¿Dónde está el verdadero consumo online: adentro o afuera? La respuesta del comercio electrónico

Las Más Leídas

El tren del Este avanza y el Gobierno ya analiza las ofertas para dar el próximo paso.

El tren del Este entra en una etapa clave en medio de cambios en el sistema ferroviario nacional

Un cierre que duele: dejó de funcionar el único hospital para niños desnutridos y apelan a la ayuda urgente

Un cierre que duele: dejó de funcionar el único hospital para niños desnutridos y apelan a la ayuda urgente

Escándalo, celos y multas: el caótico paso de la China Suárez y Mauro Icardi por Argentina

Escándalo, celos y multas: el caótico paso de la China Suárez y Mauro Icardi por Argentina

Ian Cabrera cursaba el primer año del nivel secundario

Quién era el chico de 13 años que fue asesinado en una escuela de Santa Fe

El ejecutivo provincial hará un nuevo intento para modificar la Carta Magna.

El Gobierno confirmó que buscará reformar la Constitución de Mendoza: qué aspecto modificaría