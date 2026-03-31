Tiroteo en Santa Fe: un experto advierte sobre la falta de contención en adolescentes

El tiroteo en una escuela de la provincia de Santa Fe volvió a encender las alarmas sobre la violencia juvenil en Argentina. El caso, que terminó con la muerte de un alumno de 13 años, pone en foco el rol de la familia , la escuela y el impacto creciente de las redes sociales en adolescentes.

En diálogo con Aconcagua Radio , el psicopedagogo Alejandro Castro Santander analizó el caso y advirtió sobre la complejidad del fenómeno que generó pánico y dolor en la comunidad educativa . Para el profesional, el hecho no puede explicarse desde una única causa, sino que es fundamental ampliar la mirada: “Tiene que ser siempre más compleja en estos casos” , sostuvo, al señalar que intervienen múltiples factores como la familia, la escuela, el barrio, los medios de comunicación y, especialmente, las redes sociales.

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En ese sentido, el especialista remarcó que los adolescentes atraviesan transformaciones profundas según el contexto en el que se desenvuelven. “Hay chicos que salen príncipes de la casa y se transforman en la escuela” , afirmó, al comparar este fenómeno con lo que ocurre también en los adultos en otros ámbitos sociales.

Uno de los puntos más críticos que destacó fue el impacto de la tecnología y la hiperconectividad. Según explicó, hoy existe una igualdad en el acceso a dispositivos , pero no en el acompañamiento formativo: “todos tienen un teléfono, todos tienen internet… pero no están igualados en lo otro” . En esa línea, advirtió que “los chicos están solos, muy solos en el ciberespacio” , lo que los expone a contenidos violentos y a dinámicas de ciberviolencia que muchas veces no son supervisadas.

escuela mariano moreno santa fe tiroteo El frente de la escuela N°40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, Santa Fe. Foto: Google Maps.

El psicopedagogo también hizo hincapié en el cambio que dejó la pandemia, donde el acceso al dispositivo era indispensable. Sin embargo, tras la vuelta a la presencialidad, surgió una contradicción: la necesidad de limitar su uso en las aulas.

Frente a este escenario, Castro Santander planteó que el desafío es colectivo y estructural. “Necesitamos un muy buen programa de gestión de la convivencia”, subrayó, al destacar la importancia de políticas públicas sostenidas que aborden la violencia desde una perspectiva integral.

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El hecho ocurrió en el patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, donde el adolescente de 15 años efectuó disparos con un arma de fuego. De manera preliminar, los investigadores indicaron que el ataque habría sido planificado. De acuerdo con medios nacionales, el ataque tuvo lugar cerca de las 7:15 del lunes, mientras los estudiantes esperaban el izamiento de la bandera.

ian cabrera, santa fe Ian Cabrera, la víctima del atentado en una escuela de Santa Fe que causa conmoción en el país.

Según las primeras hipótesis, el objetivo del agresor no era la víctima en particular —Ian Cabrera, un estudiante de 13 años—, sino sus propios compañeros de curso, lo que abre interrogantes sobre cómo se desarrollaron los hechos y por qué Ian terminó siendo alcanzado.

En las últimas horas, trascendió que el adolescente no podría ser imputado, ya que el nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aún no está vigente.

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