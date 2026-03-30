30 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Provincia de Santa Fe

Tragedia en Santa Fe: quién era Ian Cabrera, el adolescente de 13 años que murió por un disparo en un colegio

Un alumno fue asesinado dentro de una escuela en San Cristóbal por otro estudiante de 15. Investigan si el ataque fue planificado y estuvo vinculado a situaciones de bullying.

Ian Cabrera cursaba el primer año del nivel secundario

Ian Cabrera cursaba el primer año del nivel secundario

La víctima fue identificada como Ian Cabrera, un adolescente que cursaba el primer año del nivel secundario. Según se confirmó, el atacante es un estudiante de 15 años que concurría a un curso superior, por lo que no eran compañeros directos.

Lee además
El hecho ocurrió en la escuela N°40 de San Cristobal, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero
Devastación y evacuados: así golpeó el temporal a Santa Fe (izq.) y Córdoba (der.)

Lluvias intensas y un fuerte temporal dejaron destrozos en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires

Quién era la víctima

Ian era conocido en su comunidad por su pasión por el fútbol. Hincha de River Plate y admirador de Enzo Pérez, jugaba desde pequeño como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal.

ian cabrera, santa fe
El dolor por su pérdida se reflejó rápidamente en redes sociales, donde allegados y vecinos expresaron su pesar

El dolor por su pérdida se reflejó rápidamente en redes sociales, donde allegados y vecinos expresaron su pesar

El dolor por su pérdida se reflejó rápidamente en redes sociales, donde allegados y vecinos expresaron su pesar. Una mujer cercana a la familia dejó un mensaje tras la triste noticia.

"Descansá en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal. Un abrazo fuerte a sus papás".

El ataque dentro de la escuela

El hecho ocurrió en el patio interno del establecimiento educativo, donde el adolescente de 15 años efectuó disparos con un arma de fuego. De manera preliminar, los investigadores indicaron que el ataque habría sido planificado.

Según las primeras hipótesis, el objetivo del agresor no era la víctima en particular, sino sus propios compañeros de curso, lo que abre interrogantes sobre cómo se desarrollaron los hechos y por qué Ian terminó siendo alcanzado.

santa fe, tiroteo
Según las primeras hipótesis, el objetivo del agresor no era la víctima en particular, sino sus propios compañeros de curso

Según las primeras hipótesis, el objetivo del agresor no era la víctima en particular, sino sus propios compañeros de curso

El bullying, una posible clave en la investigación

En medio de la investigación, salió a la luz un video que muestra situaciones de bullying sufridas por el presunto atacante. En las imágenes se observa cómo un compañero le patea la silla mientras dormía, en lo que aparenta ser una agresión reiterada.

Este material refuerza la principal línea investigativa, que vincula el ataque con episodios de hostigamiento escolar que el adolescente habría padecido durante un tiempo prolongado.

Embed

Sin embargo, el adolescente no podría ser imputado, ya que el nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aún no está vigente.

El crimen generó un fuerte impacto en la comunidad educativa y en toda la ciudad, que aún intenta comprender lo sucedido. Autoridades y especialistas advierten sobre la necesidad de abordar la violencia escolar, el bullying y la salud mental adolescente para evitar tragedias de este tipo.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Ardid delictivo en pleno centro de Mendoza: dos detenidos

Impactante denuncia en General Alvear: un menor terminó desmayado tras una persecución policial

Video: un camión volcó y quedó atrapado dentro de un zanjón en pleno centro mendocino

Violento choque entre moto y auto terminó con una mujer fallecida: qué pasó

Manejaba borracho por Godoy Cruz, atropelló a dos menores y dejó a una nena internada

Impactante choque entre una moto y un auto en Las Heras

Perdió el control, chocó contra un bloque de hormigón y hay tres heridos

Más de 80 perros fueron rescatados del abandono en Guaymallén y enfrentan un difícil proceso de recuperación

LO QUE SE LEE AHORA
Como consecuencia del impacto, el camionero sufrió diversas heridas y fue asistido en el lugar

Video: un camión volcó y quedó atrapado dentro de un zanjón en pleno centro mendocino

Las Más Leídas

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia con gran salida laboral: quiénes pueden acceder. Imagen creada por IA

La DGE aprobó una nueva carrera a distancia y con salida laboral

El hecho ocurrió en la escuela N°40 de San Cristobal, ciudad de la provincia de Santa Fe.

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de marzo los estatales.

Cuándo cobran los trabajadores estatales de Mendoza, en la previa a Semana Santa

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360

Resultados del Quini 6 hoy domingo 29 de marzo: números ganadores del sorteo 3360

El tren del Este avanza y el Gobierno ya analiza las ofertas para dar el próximo paso.

El tren del Este entra en una etapa clave en medio de cambios en el sistema ferroviario nacional