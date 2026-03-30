Tragedia en Santa Fe: quién era Ian Cabrera, el adolescente de 13 años que murió por un disparo en un colegio

La localidad de San Cristóbal de Santa Fe , atraviesa horas de profunda conmoción tras el asesinato de un alumno de 13 años dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, un hecho que vuelve a poner en agenda la violencia en ámbitos escolares.

La víctima fue identificada como Ian Cabrera , un adolescente que cursaba el primer año del nivel secundario. Según se confirmó, el atacante es un estudiante de 15 años que concurría a un curso superior, por lo que no eran compañeros directos .

Horror en Santa Fe: un alumno llevó un arma a la escuela y mató a un compañero

Ian era conocido en su comunidad por su pasión por el fútbol. Hincha de River Plate y admirador de Enzo Pérez , jugaba desde pequeño como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal.

El dolor por su pérdida se reflejó rápidamente en redes sociales, donde allegados y vecinos expresaron su pesar. Una mujer cercana a la familia dejó un mensaje tras la triste noticia.

El dolor por su pérdida se reflejó rápidamente en redes sociales, donde allegados y vecinos expresaron su pesar

"Descansá en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal. Un abrazo fuerte a sus papás".

El ataque dentro de la escuela

El hecho ocurrió en el patio interno del establecimiento educativo, donde el adolescente de 15 años efectuó disparos con un arma de fuego. De manera preliminar, los investigadores indicaron que el ataque habría sido planificado.

Según las primeras hipótesis, el objetivo del agresor no era la víctima en particular, sino sus propios compañeros de curso, lo que abre interrogantes sobre cómo se desarrollaron los hechos y por qué Ian terminó siendo alcanzado.

santa fe, tiroteo Según las primeras hipótesis, el objetivo del agresor no era la víctima en particular, sino sus propios compañeros de curso

El bullying, una posible clave en la investigación

En medio de la investigación, salió a la luz un video que muestra situaciones de bullying sufridas por el presunto atacante. En las imágenes se observa cómo un compañero le patea la silla mientras dormía, en lo que aparenta ser una agresión reiterada.

Este material refuerza la principal línea investigativa, que vincula el ataque con episodios de hostigamiento escolar que el adolescente habría padecido durante un tiempo prolongado.

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Sin embargo, el adolescente no podría ser imputado, ya que el nuevo Régimen Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aún no está vigente.

El crimen generó un fuerte impacto en la comunidad educativa y en toda la ciudad, que aún intenta comprender lo sucedido. Autoridades y especialistas advierten sobre la necesidad de abordar la violencia escolar, el bullying y la salud mental adolescente para evitar tragedias de este tipo.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.