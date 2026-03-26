26 de marzo de 2026
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Derrumbe en cocheras: quién responde y qué cubren los seguros

El derrumbe en cocheras de CABA reavivó dudas sobre seguros, responsabilidades y controles. La clave: revisar coberturas y entender qué incluye cada seguro.

Derrumbe en cocheras: qué cubren los seguros y quién paga los daños.

Derrumbe en cocheras: qué cubren los seguros y quién paga los daños.

 Por Aconcagua Radio

El colapso en el estacionamiento de un edificio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, volvió a poner en agenda un tema tan complejo como sensible: la responsabilidad ante siniestros estructurales y el rol de los seguros. En su columna en Aconcagua Radio, el especialista en la materia, Edgardo Juchniuk, analizó el impacto de estos hechos sobre propietarios, consorcios y empresas constructoras, así como advirtió sobre la falta de previsión.

¿Cómo se abordan estos siniestros desde el punto de vista del seguro?

“Lo más importante es determinar las responsabilidades. Estas empiezan por la empresa constructora, que tiene lo que se llama responsabilidad decenal, es decir, durante diez años responde por su obra. Pero no es el único actor: también hay responsabilidades del administrador del consorcio, del propio consorcio y del Estado”.

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¿Qué ocurre con los llamados “vicios ocultos”?

“Las pólizas suelen excluir el vicio propio o los llamados vicios ocultos, porque pueden derivarse tanto de fallas de construcción como de falta de mantenimiento. Ahí entran otros responsables. Por eso, es clave entender que no todo está cubierto automáticamente”.

¿Qué rol tiene el administrador del consorcio?

“El administrador tiene la obligación de garantizar el mantenimiento adecuado del edificio. Si no se hacen trabajos por costos elevados, recomiendo dejar constancia en actas. De lo contrario, puede recaer sobre él la responsabilidad. Además, la ley de propiedad horizontal exige contratar un seguro de responsabilidad civil, algo que en muchas provincias, como Mendoza, se cumple muy poco”.

¿Qué deberían hacer los propietarios para prevenir estos escenarios?

“Controlar bien sus pólizas de seguros. Verificar que las sumas aseguradas sean acordes y que incluyan cobertura de derrumbe, porque no todas lo hacen. Muchas veces se cree estar cubierto, pero la cobertura es tan baja que no alcanza para nada. Ahí está el gran problema”.

¿Qué tipo de seguro es recomendable para edificios?

“El ideal es el integral de consorcio, que cubre partes comunes, responsabilidad civil y daños a linderos. Pero no debe ser una decisión solo del administrador: los propietarios tienen que involucrarse porque está en juego su patrimonio”.

En caso de un siniestro, ¿cómo actúan las aseguradoras?

“Van por una vía independiente de la justicia. Intervienen peritos de las compañías y determinan el daño. Por ejemplo, si hay autos afectados, primero responde el seguro del vehículo, pero luego la aseguradora puede reclamar contra el consorcio. Esto recién empieza: son procesos largos”.

¿Qué pasa con quienes tienen créditos hipotecarios?

“El banco figura como acreedor hipotecario, por lo tanto, es el primero en cobrar la indemnización. Pero si la suma asegurada es insuficiente, el propietario puede quedarse con deuda incluso después de perder el inmueble. Es un riesgo muy latente que muchos no consideran”.

¿Cuál es el principal error que detecta en estos casos?

“No prestar atención a la suma asegurada. Es lo más importante. Si no está bien calculada, la cobertura no alcanza y el perjuicio económico es enorme. En definitiva, el que termina pagando los platos rotos es el propietario”.

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