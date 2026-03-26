26 de marzo de 2026
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En Aconcagua Radio explican qué cambia con el fin de los contratos de alquiler de la ley 27551

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, explicó en Aconcagua Radio qué cambia con el fin de los contratos bajo la Ley 27.551 y qué deben tener en cuenta inquilinos y propietarios.

Se vencen los contratos de alquiler firmados con la vieja ley de alquileres y surgen nuevas reglas.

Se vencen los contratos de alquiler firmados con la vieja ley de alquileres y surgen nuevas reglas.

 Por Aconcagua Radio

El mercado de alquileres en Mendoza atraviesa un momento clave: comenzaron a vencer los últimos contratos firmados bajo la Ley 27.551, lo que marca el cierre definitivo de un esquema regulado y la consolidación de un sistema donde prima el acuerdo entre las partes. Así lo explicó Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, en su columna en el programa Encendidos de Aconcagua Radio.

Irrera advirtió que muchos inquilinos y propietarios siguen cometiendo errores por desconocimiento. “Lo que se firma es ley entre las partes. Después no hay vuelta atrás”, remarcó.

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“Cuando finaliza un contrato, se arranca como uno nuevo, con todas las verificaciones otra vez”, señaló.

Esto incluye:

  • Revisión de garantías
  • Definición de nuevas condiciones
  • Acuerdos sobre plazo, precio y actualizaciones

Qué cambió tras el DNU

Desde la entrada en vigencia del DNU a fines de diciembre de 2023, el mercado quedó desregulado y ahora las condiciones se negocian libremente.

Esto impacta en aspectos clave:

Plazos

  • Antes: mínimo de 36 meses
  • Ahora: sin mínimo legal
  • En la práctica: la mayoría se firma por 24 meses

Actualización del precio

  • Antes: anual
  • Ahora: lo que acuerden las partes
  • Uso frecuente: ajustes cada 4 meses

Índices

  • Se utilizan principalmente:
    • IPC (inflación)
    • ICL (inflación + salarios)

El punto clave: leer el contrato

Uno de los principales problemas detectados por la Cámara Inmobiliaria es la falta de lectura y comprensión de los contratos. “Se corta y se pega, se mezclan normas y termina siendo cualquier cosa menos un contrato ”, advirtió Irrera.

Otro de los cambios más importantes es que ya no hay parámetros fijos para depósitos ni garantías.

Depósito

  • Antes: equivalente a un mes
  • Ahora: libre acuerdo
  • Puede ser incluso de varios meses

Garantías

  • Se mantienen las tradicionales (familiares o propietarios)
  • Crece el uso del seguro de caución

Responsabilidades y reclamos

Irrera también hizo foco en un punto clave: cómo se gestionan los problemas del inmueble.

  • El propietario debe garantizar el uso del inmueble
  • El inquilino debe informar deterioros

Pero hay una condición fundamental:

“La comunicación tiene que ser fehaciente, no alcanza con un WhatsApp”, explicó. Por eso, se recomienda enviar un correo electrónico formal o carta documento.

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