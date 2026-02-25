25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Se definirá en tribunales

La CGT anticipó que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral, pero no hará paro

La conducción sindical da por hecho que el oficialismo reunirá los votos necesarios. Convocaron además a una movilización a Tribunales y descartaron una nueva huelga general.

La central obrera tiene preparada su estrategia para enfrentar la reforma laboral.

La central obrera tiene preparada su estrategia para enfrentar la reforma laboral.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) anticipó que presentará una acción judicial si el Congreso aprueba el viernes la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, una posibilidad que en la central obrera dan prácticamente como un hecho.

La definición surgió tras una reunión de la mesa chica de la CGT, realizada este miércoles, en la que además se resolvió convocar a una movilización el próximo lunes hacia los tribunales de Plaza Lavalle.

Lee además
La reforma laboral desató una verdadera avalancha de busquedas en la red
Política y algoritmos

La reforma laboral desata un sismo digital: búsquedas récord, dudas y polarización en redes
reforma laboral: la fundacion mediterranea advierte sobre el fal y el sistema jubilatorio
Advertencia

Reforma laboral: La Fundación Mediterránea advierte sobre el FAL y el sistema jubilatorio

La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial respecto de lo que creemos inconstitucional dentro de este proyecto de ley”, afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la central sindical, al finalizar el encuentro.

Cámara de Senadores de la Nación reforma laboral
El Senado tratar&aacute; &mdash;y seguramente apruebe&mdash; el viernes la reforma laboral.

El Senado tratará —y seguramente apruebe— el viernes la reforma laboral.

La vía judicial como principal estrategia contra la reforma laboral

En la CGT sostienen que varios puntos de la reforma vulneran principios constitucionales vinculados a los derechos laborales. Los equipos jurídicos de la central analizan desde hace semanas el texto para preparar una eventual presentación judicial.

Entre los argumentos que evalúan plantear figura la posible afectación del principio de protección del trabajador establecido en el artículo 14 bis de la Constitución, además de la supuesta regresividad de derechos sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2026731500717167016&partner=&hide_thread=false

Tiene varios puntos que afectan derechos individuales y colectivos, que alteran la representación gremial y también los derechos individuales”, sostuvo Sola.

El dirigente también señaló que la conducción sindical mantuvo reuniones con gobernadores, diputados y senadores para intentar frenar el avance del proyecto, aunque reconoció que esos esfuerzos no alcanzaron. “Nos queda llevar la petición al Poder Judicial para que vea la inconstitucionalidad de la ley”, remarcó.

Sin nuevo paro general contra la reforma laboral

Pese a las presiones de sectores sindicales más duros, la CGT decidió no convocar a un nuevo paro general. En la central consideran que una huelga en la antesala de la votación tendría poco impacto en el resultado legislativo y podría implicar un alto costo político.

La evaluación interna es que el último paro ya cumplió el objetivo de enviar una señal política, por lo que la estrategia ahora se concentrará en la judicialización del proyecto si finalmente es sancionado.

Cierre en legislatura del paro convocado por la CGT a nivel nacional

Sola también cuestionó la situación económica y anticipó que las negociaciones salariales que comenzarán en marzo estarán atravesadas por el conflicto con el Gobierno.

Desde mayo del año pasado se ha duplicado la inflación”, señaló el dirigente, quien aseguró que en las próximas paritarias habrá “espacio de negociación y de lucha”.

La CGT volverá a movilizarse al Congreso

Mientras la conducción de la CGT descarta un paro nacional, sectores sindicales más combativos avanzarán con medidas de protesta propias.

Entre ellos se encuentra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que anunció una movilización al Congreso el viernes, día en que el Senado tratará la reforma laboral.

La protesta no incluirá una huelga general, aunque algunos gremios podrían adoptar medidas particulares, como ya adelantó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En paralelo, dentro del sindicalismo también anticipan que si la ley es aprobada buscarán responsabilizar políticamente a los senadores que acompañen el proyecto, especialmente a aquellos vinculados al peronismo.

Según plantean en la central obrera, la reforma implicaría un retroceso en materia de derechos laborales, un escenario que —advierten— seguirá generando conflictos sindicales incluso después de la eventual sanción de la norma.

Fuente: con información de TN

Temas
Seguí leyendo

Más trabajo, menos trabas

El Gobierno trabaja en la sanción de la reforma laboral y se muestra expectante por el año legislativo

Bullrich defendió la reforma laboral y aseguró que "cambia de cuajo el modelo sindical argentino"

El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para la reforma laboral: cuándo se aprobaría

Punto por punto, qué cambia con la reforma laboral aprobada por Diputados

El fuerte comunicado del Gobierno tras la aprobación de la reforma laboral

Diputados aprobó la reforma laboral, pero vuelve al Senado: cómo votaron y qué dijeron los diez mendocinos

Las críticas de Cornejo a la CGT y Alberto, pero también a los senadores propios

LO QUE SE LEE AHORA
Paritarias: nueva reunión y cuarto intermedio para otro sector de trabajadores estatales
Negociaciones

Paritarias: nueva reunión y cuarto intermedio para otro sector de trabajadores estatales

Las Más Leídas

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire
Sorpresa

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.
Turismo

Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes
Expectativa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales.
Para tener en cuenta

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales