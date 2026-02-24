Cambio de agenda en el Congreso: Javier Milei reunió a todo su Gabinete y reordenó las prioridades legislativas

El presidente Javier Milei encabezó este martes la primera reunión de Gabinete del año con un objetivo central: redefinir la agenda política y legislativa del Gobierno de cara al inicio del período ordinario del Congreso . El encuentro marcó un cambio de estrategia en la recta final de las sesiones extraordinarias, con modificaciones en el cronograma parlamentario y nuevas prioridades para esta semana.

La reunión, realizada en Casa Rosada con plantel completo, estuvo enfocada en supervisar la gestión de cada cartera y ordenar los proyectos clave que el mandatario presentará en su discurso de apertura de sesiones ordinarias previsto para el domingo 1° de marzo.

Según fuentes oficiales, el intercambio permitió delimitar los proyectos centrales del oficialismo y ajustar la agenda parlamentaria en función del contexto regional y político. Como principal novedad, e l Ejecutivo decidió modificar el cronograma previsto para los últimos días de la prórroga veraniega de extraordinarias.

El cambio más significativo fu e adelantar el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que finalmente será debatido el jueves en el Senado, en lugar del viernes como estaba previsto inicialmente.

La decisión responde a la intención del Gobierno nacional de anticiparse al tratamiento que realizará Uruguay sobre el mismo entendimiento, luego de que una comisión especial del Senado de ese país lo aprobara por unanimidad.

Cómo queda el nuevo cronograma en el Senado

Tras la reorganización definida en la reunión de Gabinete, la agenda legislativa quedó estructurada de la siguiente manera:

Jueves

Modificación de la Ley de Glaciares

Acuerdo Mercosur–Unión Europea

Pliego diplomático para designar embajador a Fernando Iglesias

Viernes

Reforma laboral

Ley Penal Juvenil

El rediseño refleja un giro hacia una agenda económica y de inserción internacional como prioridad inmediata del Ejecutivo, antes del inicio formal del año parlamentario.

Primera reunión del año con equipo completo

El encuentro fue el primero del Gabinete en 2026, ya que la última reunión con todos los funcionarios había sido el agasajo de fin de año realizado el 22 de diciembre en la Quinta de Olivos.

El primero en llegar a Casa Rosada fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, seguido minutos antes de las 9 por el Presidente, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Luego arribaron los ministros y funcionarios del área económica, política y social, algunos en un clima distendido tras el receso estival.

Participaron los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Mario Lugones (Salud).

También asistieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica).

Un mensaje político previo al 1° de marzo

La reunión funcionó como instancia de coordinación política previa al discurso de apertura de sesiones ordinarias, donde el Gobierno buscará consolidar su agenda legislativa para 2026.

El cambio de agenda definido este martes evidencia una estrategia orientada a acelerar debates clave y ordenar prioridades parlamentarias antes del inicio formal del año legislativo, en un intento del oficialismo por ganar iniciativa política en el Congreso.