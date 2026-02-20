20 de febrero de 2026
Sitio Andino
El fuerte comunicado del Gobierno tras la aprobación de la reforma laboral

La Oficina del Presidente celebró la media sanción y aseguró que la reforma laboral “termina con más de 70 años de atrasos”.

La Oficina del Presidente celebró la aprobación la reforma laboral, aprobada ayer en Diputados y que debe volver a revisión en el Senado. destacó que se trata de “una de las reformas estructurales que el Presidente Javier Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.

“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”, indicó el Gobierno en un mensaje en redes sociales de la cuenta de la Oficina del Presidente, tras la sesión de Diputados.

La Oficina del Presidente celebra la aprobación de Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos.

La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina.

La nueva normativa simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores. Incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), eliminando distorsiones que impedian su crecimiento, inversión y generación de oportunidades.

Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales.

Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macrocconómica, monetaria y fiscal. Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso, permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desalios actuales.

El Presidente Javier G. Milei agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente.

