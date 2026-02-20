Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacional

Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacionalEl Congreso de la Nación Argentina continúa con su agenda y no se detiene el debate tras el escándalo con la criptomoneda $LIBRA.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar su parecer frente a las políticas de Javier Milei . Esta vez, cuestionó el manejo de la industria nacional, mientras comparó la situación argentina con la de Estados Unidos y el comercio con China.

La titular del Senado compartió una noticia que indicaba que la Corte Suprema estadounidense decidió dejar sin efecto los aranceles recíprocos que impuso Trump a casi todos los países. La medida tuvo seis votos a favor y tres en contra.

"La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos ", opinó la vicepresidenta.

Fiel a su estilo nacionalista, la Vicepresidenta manifestó su postura. "Sin empleo y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos , para mí, primero está la Argentina ", indicó.

Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo.

La industria nacional no logra recomponerse y los diferentes sectores manifiestan su preocupación. Por ejemplo, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el rubro registró una caída interanual del 6,2% y la capacidad instalada descendió al nivel más bajo de los últimos cuatro años.

A su vez, Villarruel manifestó: "La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales".

La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.

Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de…



— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026

Recientemente, también se diferenció del Presidente al comentar, a través de sus redes sociales, que recorrió La Rioja y ya suma 19 provincias visitadas desde el inicio de su mandato.

"Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz. Después de todo, de eso se trata esto, de que los argentinos vivamos mejor, tengamos trabajo y podamos vivir con nuestras familias en Argentina", expresó.