Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacional

A través de su cuenta de X, la vicepresidenta marcó su postura frente a los aranceles, las importaciones y la industria nacional. Qué dijo.

Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacionalEl Congreso de la Nación Argentina continúa con su agenda y no se detiene el debate tras el escándalo con la criptomoneda $LIBRA.

 Por Sofía Pons

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar su parecer frente a las políticas de Javier Milei. Esta vez, cuestionó el manejo de la industria nacional, mientras comparó la situación argentina con la de Estados Unidos y el comercio con China.

La titular del Senado compartió una noticia que indicaba que la Corte Suprema estadounidense decidió dejar sin efecto los aranceles recíprocos que impuso Trump a casi todos los países. La medida tuvo seis votos a favor y tres en contra.

"La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos", opinó la vicepresidenta.

Milei y Villarruel
La fórmula presidencial continúa distanciada y cada vez más lejos de coincidir.

Las críticas de Victoria Villarruel a la gestión de Javier Milei

Fiel a su estilo nacionalista, la Vicepresidenta manifestó su postura. "Sin empleo y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina", indicó.

Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo.

La industria nacional no logra recomponerse y los diferentes sectores manifiestan su preocupación. Por ejemplo, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el rubro registró una caída interanual del 6,2% y la capacidad instalada descendió al nivel más bajo de los últimos cuatro años.

A su vez, Villarruel manifestó: "La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales".

Recientemente, también se diferenció del Presidente al comentar, a través de sus redes sociales, que recorrió La Rioja y ya suma 19 provincias visitadas desde el inicio de su mandato.

"Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz. Después de todo, de eso se trata esto, de que los argentinos vivamos mejor, tengamos trabajo y podamos vivir con nuestras familias en Argentina", expresó.

