Inversiones mineras

Javier Milei recibió a la empresa que promete realizar la mayor inversión en minería de la historia argentina

Javier Milei recibió a Vicuña Corp., que anunció una inversión de 18.000 millones de dólares en minería, clave para exportaciones y divisas.

Javier Milei con los directivos de Vicuña en Casa Rosada

Javier Milei con los directivos de Vicuña en Casa Rosada

 Por Marcelo López Álvarez

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y al director local de la firma, José Morea, en un encuentro que tuvo como eje el anuncio de la mayor inversión extranjera directa registrada en la historia argentina. El proyecto minero prevé un desembolso total de 18.000 millones de dólares y marca un hito tanto por su magnitud como por el marco regulatorio bajo el cual se desarrollará.

De la reunión participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El encuentro se produjo luego de que la compañía oficializara su plan para la explotación de cobre, oro y plata, un complejo productivo que promete alterar de manera significativa el perfil minero y exportador del país.

image
Vicuña presento su proyecto de inversión para desarrollo y expansión al presidente Javier Milei

Vicuña presento su proyecto de inversión para desarrollo y expansión al presidente Javier Milei

El rol del RIGI en la inversión

Los directivos de Vicuña subrayaron que la decisión de avanzar con el megaproyecto estuvo directamente vinculada al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Poder Ejecutivo. Según expresaron, el esquema de previsibilidad fiscal, estabilidad normativa y seguridad jurídica resultó determinante para viabilizar una iniciativa de esta escala. En palabras de los ejecutivos, sin ese instrumento el desarrollo no habría sido posible en la Argentina.

El plan de inversión contempla un desembolso inicial de USD 7.000 millones hasta alcanzar el primer concentrado de cobre, previsto para 2030. El horizonte completo de la primera década eleva el monto total a USD 18.000 millones, una cifra inédita para la minería local. El proyecto se apoya en dos yacimientos clave, Josemaría y Filo del Sol, que en conjunto conforman uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes a nivel global.

Minerales estratégicos y transformación productiva

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno orientada a captar capitales internacionales y posicionar a la Argentina como proveedor de minerales estratégicos. En ese marco, Milei remarcó en distintas oportunidades la necesidad de transformar la matriz productiva y aprovechar la creciente demanda global asociada a la transición energética, la electromovilidad y las industrias tecnológicas intensivas en metales.

Vicuña Corp. cuenta entre sus principales accionistas a BHP y Lundin Mining, dos actores de peso en la minería internacional. Con la puesta en marcha del proyecto argentino, la compañía aspira a ubicarse entre las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo, tanto por volumen de producción como por vida útil de los yacimientos.

Producción estimada e impacto exportador

Según las proyecciones difundidas, durante los primeros 25 años completos de operación se alcanzaría una producción anual promedio de unas 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. Para la primera década, el volumen acumulado rondaría los 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata, cifras que dimensionan el impacto potencial en las exportaciones y en el ingreso de divisas.

Impacto regional

Los proyectos se localizan en la San Juan y la etapa inicial demandará fuertes inversiones en infraestructura, plantas de procesamiento, caminos de acceso y equipamiento de alta tecnología, con efectos multiplicadores sobre el empleo, la provisión de servicios y la transferencia de conocimiento.

Desde la empresa destacaron que el desarrollo se llevará adelante bajo estándares de responsabilidad ambiental y en coordinación con los gobiernos y las comunidades locales. Para Hochstein, el Proyecto Vicuña representa “una oportunidad transformacional” para la Argentina, con capacidad de impulsar crecimiento económico de largo plazo a partir de inversión extranjera, trabajo calificado y mayores ingresos por exportaciones.

