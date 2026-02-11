11 de febrero de 2026
Sitio Andino
¿Hay posibilidades?

Javier Milei invitó a León XIV a la Argentina: cuándo podría venir el Papa

Cancillería le envió al papa León XIV una carta firmada por el presidente Javier Milei invitándolo al país.

Javier Milei invitó al papa León XIV a la Argentina.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV a la República Argentina este año, a través de una carta entregada por el canciller Pablo Quirno. La propuesta al sucesor de Francisco fue confirmada mediante un comunicado difundo en las redes sociales este miércoles.

"Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales", señaló Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que Quirno le hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV para que visite al país, firmada por Milei, en un gesto que apunta a fortalecer los vínculos entre la Argentina y el Vaticano.

El comunicado agregó: "El Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos".

La posible visita del papa León XIV a la Argentina

A comienzos de la semana se supo que el canciller Quirno viajaría a Roma para cumplir con una agenda bilateral en Italia y mantener encuentros con autoridades de la Santa Sede. En ese contexto, informó Infobae, en los últimos meses hubo trascendidos que indicaban que León XIV tiene intenciones de realizar una gira por Latinoamérica que constaría de incluiría Perú, Argentina y Uruguay. El período más probable para que se hagaese viaje es en el último trimestre del año.

