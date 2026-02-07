Milei encabezó el traslado del sable corvo de San Martín y reivindicó el valor de la libertad

En medio de la polémica generada por el retiro del sable corvo de José de San Martín del Museo Histórico Nacional , el presidente Javier Milei viajó este sábado a la provincia de Santa Fe para encabezar el acto oficial de traslado de la pieza histórica.

La ceremonia se inició minutos antes de las 19 en el parque histórico Campo de Gloria, en la ciudad de San Lorenzo, y contó con la participación del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y del intendente local, Leonardo Raimundo, en un evento de fuerte carga simbólica.

Durante su discurso , el presidente Javier Milei sostuvo que “la actitud libertadora debe regirnos hoy y siempre” y celebró el regreso del sable corvo del general José de San Martín a la provincia de Santa Fe. En ese sentido, subrayó que la pieza “representa el valor de la libertad” y remarcó que no se trata de “un objeto histórico más ni una pieza de exhibición”, sino del “símbolo material más importante de la historia argentina”.

En esa línea, Milei afirmó que “nuestra tarea es poner las cosas en su lugar” y aseguró que la Argentina es “un país soberano” con “la misión de llevar la libertad al continente”. Además, señaló que “honrar a San Martín es lograr que nuestra nación sea grande”, destacó el rol histórico de los granaderos a caballo y cerró su mensaje con un “Viva la Patria”. Más temprano, a las 8.45, se había concretado el retiro del sable corvo del Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, donde quedará expuesta una réplica.

La polémica por el traslado del sable de San Martín

El martes 3 de febrero, el Gobierno oficializó el decreto 81 que ordenó el traslado del sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional (MHN) al Regimiento de Granaderos a Caballo.

image

Frente a la publicación, los herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron recursos a la justicia. La oposición e integrantes de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia se mostraron en contra de la decisión de la gestión de Javier Milei.

No obstante, la Justicia desestimó la medida cautelar presentada por los descendientes de Manuela Rosas. ElJ uzgado Contencioso Administrativo Federal 12respondió así al pedido presentado por Mercedes, María Rosa y Sebastián Terrero, que invocaron su condición de tataranietos de los herederos del sable corvo de San Martín.