Quién es Philippe Aghion, el Nobel de Economía que elogió al gobierno de Javier Milei

El economista francés, Nobel de Economía 2025, es referente del crecimiento basado en la innovación y la destrucción creativa y expuso en un foro sobre América Latina y el Caribe.

Aghion fue distinguido en octubre pasado junto al estadounidense-israelí Joel Mokyr y el canadiense Peter Howitt, por sus explicaciones sobre el “crecimiento económico impulsado por la innovación”, un enfoque que renovó la manera de entender el desarrollo económico de largo plazo.

Nacido en París en 1956, Aghion desarrolló gran parte de su trabajo académico junto a Peter Howitt, nacido en Canadá en 1946. Ambos abordaron el análisis del crecimiento económico desde una perspectiva diferente a la tradicional y, en 1992, publicaron un artículo conjunto en el que construyeron un modelo matemático de la llamada “destrucción creativa”.

Este concepto describe el proceso mediante el cual un producto nuevo y superior ingresa al mercado y desplaza a las empresas que comercializan tecnologías o bienes anteriores. La innovación es creativa porque se apoya en ideas nuevas, pero también es destructiva, ya que las empresas cuya tecnología queda obsoleta pierden participación o son expulsadas del mercado. Según los economistas, este mecanismo ha transformado de manera fundamental a las sociedades durante los últimos dos siglos.

El modelo desarrollado por Aghion y Howitt fue pionero porque analizó la economía como un sistema interconectado, en el que la producción, la investigación y desarrollo, los mercados financieros y el ahorro de los hogares están estrechamente vinculados y no pueden estudiarse de forma aislada.

La teoría sostiene que las empresas invierten en investigación y desarrollo porque pueden obtener ganancias temporales como líderes del mercado. Sin embargo, esas mismas ganancias generan incentivos para que otras firmas innoven, mejoren los productos o desarrollen métodos de producción más eficientes. Este ciclo continuo de innovación y competencia es, según Aghion, uno de los motores centrales del crecimiento económico.

