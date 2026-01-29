Nobel de Economía elogió a Milei por reducir la burocracia y promover la innovación en Argentina

El economista francés Philippe Aghion, ganador del último Premio Nobel de Economía, destacó el caso argentino y ponderó las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Javier Milei para reducir la burocracia y fomentar la innovación.

Durante su participación en el Foro Económico Internacional organizado por CAF, el académico —reconocido en 2025 por sus aportes al estudio del crecimiento económico y, en particular, a los efectos de la innovación y la “destrucción creativa”, junto a Peter Howitt y Joel Mokyr— fue consultado sobre el panorama de la innovación en América Latina.

En ese contexto, Aghion se refirió puntualmente a la situación de la Argentina y señaló que el país “tuvo que trabajar para la innovación”. “Milei llegó y había corrupción excesiva y mucha burocracia. Eso desalentaba la innovación y el emprendedurismo, y generaba un entorno no rentable para crear nuevas empresas e innovar”, advirtió el economista. En ese sentido, enfatizó la importancia de “evitar esta excesiva burocracia” y de “crear un entorno en el cual sea rentable desarrollar nuevas compañías”.

El Nobel de Economía remarcó además que tanto “la excesiva corrupción” como el entramado regulatorio son factores que afectan negativamente la innovación y la creación de empresas, con impacto directo en el desarrollo económico.

Aghion aseguró que tiene la “esperanza” de que la Argentina pueda “romper la trampa de los ingresos medios” y avanzar hacia un sendero de crecimiento sostenido a partir de las reformas impulsadas por el presidente Milei para ordenar la macroeconomía. “Mi expectativa es que puedan saltar esa trampa. Hay un nuevo presidente que lo que hace es combatir la corrupción y espero que vaya contra los intereses corporativos (vested interests)”, expresó. Y agregó: “Mi esperanza es que esas reformas hagan lugar a nuevos jugadores en el mercado. Todo el mundo sufre al final del camino sobre la corrupción y de esos intereses corporativos”.

image

Educación y competitividad, las claves del crecimiento

En otro tramo de su exposición, Aghion subrayó dos pilares fundamentales para lograr un proceso de crecimiento económico sostenido: la promoción de políticas competitivas y la consolidación de un sistema educativo sólido y bien financiado.

“El sistema educativo debe ser bueno, porque los innovadores primero van a la escuela. Y eso es generar un contexto que genere talentos y que esas personas puedan convertirse en emprendedores”, analizó el economista, al tiempo que señaló la necesidad de que los países mejoren su desempeño en las pruebas PISA.

Asimismo, indicó que, una vez formados, los nuevos talentos deben contar con condiciones para ingresar al mercado. “Para eso hay que destruir esas barreras de acceso (red tapes) que permitan que se creen firmas”, sostuvo.

Por último, Aghion remarcó la importancia de garantizar la estabilidad macroeconómica. “Se necesita previsibilidad y que no haya alta inflación, porque eso se come los beneficios de la innovación. Y un buen ecosistema financiero y fondos de venture capital”, concluyó.