5 de febrero de 2026
Comercio e inversiones: Qué implica el nuevo acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

Cancillería argentina brindó los primeros detalles acerca del documento firmado este jueves por representantes de ambos países.

Por Sofía Pons
 Por Sofía Pons

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación brindó los primeros detalles acerca del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos firmado hoy entre la Argentina y los Estados Unidos. El canciller Pablo Quirno fue quien concretó la firma este jueves en Washington.

"Se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos sobre inversiones. Esto consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con los Estados Unidos, que ya tiene más de 330 empresas operando en nuestro país", explicó Cancillería argentina.

Además, destacó que Argentina es el primer país de América del Sur en firmar un acuerdo de estas características "entre un grupo selecto de países con acceso preferencial al mercado estadounidense".

Qué acordó la Argentina con Estados Unidos

De acuerdo a lo comunicado por Cancillería, Estados Unidos se comprometió a eliminar los aranceles recíprocos de 1.675 productos de origen argentino correspondientes a una amplia variedad de sectores productivos. Esto permitirá exportaciones por 1.013 millones de dólares.

"Este marco mejora la inserción de nuestro país en las cadenas de suministro, genera nuevas oportunidades mediante el crecimiento de exportaciones de productos ya comerciados y favorece la apertura de nuevos mercados gracias a mejores condiciones de acceso", expresó Cancillería.

"Hoy la Argentina dio una señal clara al mundo: somos un socio confiable, abierto al comercio y comprometido con reglas claras, previsibilidad y cooperación estratégica" - Pablo Quirno.

En lo que respecta a la ganadería, "el Gobierno de los Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado". Además, aclararon que significa un adicional de 80.000 toneladas para 2026, por lo que "permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto".

En el acuerdo, Estados Unidos se compromete a revisar los aranceles al acero y al aluminio. "También trabajará, a través de instituciones como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), para apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la Argentina, en colaboración con el sector privado estadounidense", detalla.

El compromiso de Argentina

Los representantes argentinos, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se responsabilizaron a cumplir con la eliminación de aranceles para 221 "posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos".

Además, "reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas". Según Cancillería, estas medidas buscan mejorar la "competitividad sistémica" y la "previsibilidad".

"Este instrumento no se limita al comercio de bienes ya que incorpora previsiones para comercio digital y establece un marco seguro y favorable para las actividades de startups, fintechs y empresas tecnológicas", destaca el comunicado.

Industria Fintech - 474987
El acuerdo comercial contempla a las industrias digitales.

Por su parte, Argentina tendrá que implementar estándares internacionales "más modernos" relacionados a la propiedad intelectual para "profundizar la desburocratización" del rubro en busca de expandir en talento local.

El acuerdo comercial de carácter recíproco con Estados Unidos, se suma al firmado por el Mercosur con la Unión Europea. Ahora resta que el Congreso trate el acuerdo y el gobierno de Javier Milei espera su aprobación.

