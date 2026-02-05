5 de febrero de 2026
Javier Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial para responder a "noticias falsas"

La nueva dependencia buscará desmentir públicamente información que el Ejecutivo considera falsa y exponer presuntas operaciones de prensa y sectores opositores.

El Gobierno anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “falsedades y operaciones de los medios” (Foto: Presidencia)

El Gobierno anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “falsedades y operaciones de los medios” (Foto: Presidencia)

El Gobierno nacional puso en marcha este jueves la “Oficina de Respuesta Oficial”, una nueva herramienta comunicacional destinada a responder públicamente a lo que el Ejecutivo considera “noticias falsas” y a exponer presuntas maniobras de sectores de la prensa y la oposición. El anuncio fue respaldado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales, donde afirmó que la iniciativa apunta a “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”.

En la misma línea, el asesor presidencial Santiago Caputo sostuvo que la creación de la oficina responde a la falta de responsabilidad profesional de parte de quienes “dicen ser periodistas”. “Ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”, expresó.

La nueva dependencia fue presentada en la red social X con un perfil de tono confrontativo y definió como objetivo central “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

Desde el organismo señalaron que la iniciativa parte de la premisa de que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”. En ese sentido, afirmaron que su método será “combatir la desinformación brindando más información”, y marcaron diferencias con lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a “sectores políticos vinculados a la izquierda”.

“Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, indicaron en el comunicado inaugural.

El argumento central para la creación de la Oficina de Respuesta Oficial se apoya en un cambio en la política de medios del Gobierno. Según explicaron, al dejar de “financiar relatos con pauta oficial”, las críticas y falsedades se volvieron “más ruidosas”, por lo que consideraron “necesario desmentir con claridad y sin rodeos”.

Finalmente, desde la dependencia aclararon que no buscarán “convencer ni imponer una mirada”, sino brindar herramientas a los ciudadanos para “distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, concluye el comunicado oficial.

