Martín Menem reúne a los jefes de bloque para el debate por la baja de la imputabilidad.

El titular de la Cámara de Diputados , Martín Menem , convocó a una reunión de jefes de bloques para este miércoles, a las 14, para organizar el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil , que incluye la baja de la edad de imputabilidad , proyecto impulsado por el Gobierno nacional .

De cara a las sesiones extraordinarias , el Congreso se reactivó esta semana con la reforma laboral como eje -en el Senado-, pero con otra iniciativa clave para la gestión del presidente Javier Milei que ingresó al temario, la propuesta que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años .

Alerta por el arbolado público Riesgo silencioso: el proyecto reflotado por el oficialismo para agilizar la quita de árboles en mal estado

Los detalles El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad: cómo es el nuevo régimen de pensiones

El objetivo del encuentro de este miércoles es ordenar el cronograma de trabajo en las sesiones de este mes, informó TN. Debe definirse las comisiones que discutirán el proyecto y la fecha de la primera sesión del año.

El proyecto del Ejecutivo , impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados .

Según Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual legisladora, la reforma apunta a alinear a la Argentina con el estándar de países vecinos, incorporando responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas para menores.

Bullrich cuestionó con dureza el esquema vigente y lo vinculó a hechos delictivos graves cometidos por menores. “¿Cuántos casos más hacen falta? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, advirtió. En ese sentido, sostuvo que “el menor que delinque, las paga” y remarcó que quien comete un homicidio “no puede volver a su casa como si nada”, sin consecuencias y con “vía libre para delinquir”.

mesa política, gobierno nacional, manuel adorni, karina milei, diego santilli, patricia bullrich La mesa política del Gobierno nacional definió la agenda de las sesiones extraordinarias.

Los otros proyectos del temario para las sesiones extraordinarias

Dicho proyecto integrará la agenda de temas junto al resto de las iniciativas anunciadas por el Gobierno:

La reforma de la Ley de Glaciares , que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado.

, que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado. El proyecto de Modernización Laboral , que aparece como el eje central del período extraordinario.

, que aparece como el eje central del período extraordinario. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , recientemente firmado.

, recientemente firmado. La designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario en Bélgica, que deberá ser avalada por el Senado.

En el caso de la reforma a la Ley de Glaciares y del proyecto de modernización laboral, ambas iniciativas ya quedaron listas el año pasado para ser debatidas en el recinto, tras avanzar en su tratamiento legislativo.