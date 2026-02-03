Otra renuncia en la Nación: la directora del Museo Histórico Nacional dejó su cargo

Este martes, la directora del Museo Histórico Nacional , María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable luego de que el gobierno dispusiera el traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. La salida se conoce tras el paso al costado del titular del INDEC, Marco Lavagna.

La medida fue confirmada a través del Decreto 81/2026 , publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa , general Carlos Presti . La norma establece que la histórica pieza dejará el Museo Histórico Nacional para quedar bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” , con sede en la Ciudad de Buenos Aires .

Rodríguez Aguilar confirmó su decisión en declaraciones al diario Clarín, donde sostuvo que el traslado responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento . Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

La ahora exdirectora había asumido al frente del museo, ubicado en el Parque Lezama, en agosto de 2025, tras desempeñarse como Directora Nacional de Museos. Reemplazó a Gabriel Di Megio, quien dejó el cargo en medio de reclamos por la falta de presupuesto.

La polémica alrededor del sable corvo de San Martín generó la renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar.

La renuncia se produce en un contexto de creciente polémica política y cultural. En los últimos días se registraron reacciones en redes sociales y, según denunciaron trabajadores del museo, una irrupción de jóvenes que se identificaron como libertarios y reclamaron airadamente el regreso del sable al regimiento, con consignas vinculadas a gestiones anteriores.

El decreto oficial subraya que el sable corvo “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina” y constituye uno de los símbolos más representativos de la independencia y la soberanía nacional". Recuerda además que la pieza fue donada al Estado en 1897 y que sufrió dos robos mientras se encontraba en el museo, en 1963 y 1965.

La entrega del sable se concretará este sábado en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, en una ceremonia que vuelve a colocar a una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina en el centro del debate público.