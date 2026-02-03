3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Más salidas

Otra renuncia en la Nación: la directora del Museo Histórico Nacional dejó su cargo

Tras la salida del titular del INDEC, se conoció otra renuncia en el gobierno. La polémica alrededor del paso al costado de María Inés Rodríguez Aguilar.

Otra renuncia en la Nación: la directora del Museo Histórico Nacional dejó su cargo

Otra renuncia en la Nación: la directora del Museo Histórico Nacional dejó su cargo

Instagram

La medida fue confirmada a través del Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, general Carlos Presti. La norma establece que la histórica pieza dejará el Museo Histórico Nacional para quedar bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Lee además
A días de conocer la inflación con un nuevo índice, renunció Marco Lavagna al frente del INDEC
CAMBIO DE MANDO

A días de conocer la inflación con un nuevo índice, renunció Marco Lavagna al frente del INDEC
El gobernador Alfredo Cornejo trabaja en una iniciativa para facilitarle el trámite a los municipios.
Alerta por el arbolado público

Riesgo silencioso: el proyecto reflotado por el oficialismo para agilizar la quita de árboles en mal estado

Rodríguez Aguilar confirmó su decisión en declaraciones al diario Clarín, donde sostuvo que el traslado responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

La ahora exdirectora había asumido al frente del museo, ubicado en el Parque Lezama, en agosto de 2025, tras desempeñarse como Directora Nacional de Museos. Reemplazó a Gabriel Di Megio, quien dejó el cargo en medio de reclamos por la falta de presupuesto.

2026_02_A9CE6C0B-05BB-4D68-A76C-4CCB00284C44
La polémica alrededor del sable corvo de San Martín generó la renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar.

La polémica alrededor del sable corvo de San Martín generó la renuncia de María Inés Rodríguez Aguilar.

El gobierno nacional sigue sumando renuncias en 2026

La renuncia se produce en un contexto de creciente polémica política y cultural. En los últimos días se registraron reacciones en redes sociales y, según denunciaron trabajadores del museo, una irrupción de jóvenes que se identificaron como libertarios y reclamaron airadamente el regreso del sable al regimiento, con consignas vinculadas a gestiones anteriores.

El decreto oficial subraya que el sable corvo “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina” y constituye uno de los símbolos más representativos de la independencia y la soberanía nacional". Recuerda además que la pieza fue donada al Estado en 1897 y que sufrió dos robos mientras se encontraba en el museo, en 1963 y 1965.

La entrega del sable se concretará este sábado en el Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, en una ceremonia que vuelve a colocar a una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina en el centro del debate público.

Temas
Seguí leyendo

Bullrich firmó el pedido de sesión por la reforma laboral para el 11 de febrero: "Creemos que tenemos los votos"

Jimena Latorre: "Es un hito clave para la matriz energética de Mendoza"

De cara al 130° aniversario, renovarán el Parque General San Martín

Alfredo Cornejo recorrió obras en un nuevo polo educativo estratégico

Quiénes son los elegidos por Alfredo Cornejo para dirigir el EPRE

El gobierno nacional incentiva la jubilación anticipada: argumentos y polémica

El Gobierno llamó a licitación para una obra clave: apunta a mejorar el Acceso Sur y la conexión con la Ruta 7

Otros dos municipios recibirán fondos del Gobierno de Mendoza para obras

LO QUE SE LEE AHORA
Quiénes son los elegidos por Alfredo Cornejo para dirigir el EPRE. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Organismo de control

Quiénes son los elegidos por Alfredo Cornejo para dirigir el EPRE

Las Más Leídas

Desde el lunes 2 de febrero están disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026.
beneficios

Hasta cuándo podés pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario con descuento

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza