Alfredo Cornejo recorrió obras en un nuevo polo educativo estratégico

El gobernador Alfredo Cornejo visitó los trabajos en un jardín de infantes y una escuela secundaria técnica para la provincia de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó recorridas por las obras en un nuevo polo educativo estratégico en la provincia de Mendoza, conformado por un jardín de infantes, una escuela secundaria técnica y un predio para la educación especial y capacitación para el trabajo.

El proyecto cuenta con presupuesto oficial de $3.885.000.000. El edificio tiene una superficie de más de 2.407,66 m² y beneficiará la capacitación de casi 1.000 alumnos de la zona. Las especialidades que ofrecerá la nueva secundaria serán Electromecánica y Maestro Mayor de Obras, títulos con salida laboral técnica. La infraestructura incluye bloques de aulas, talleres especializados, laboratorio, biblioteca y áreas administrativas.

Este martes el mandatario visitó el lugar, en la localidad de Ugarteche, Luján de Cuyo, acompañado del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE); Tadeo García Zalazar y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; además de otras autoridades educativas y equipos técnicos.

Cornejo visitó la obra de construcción del Jardín de Infantes Nº 0-065 “Dr. Andrés Pérez Rubia”, donde se interiorizó sobre el avance de los trabajos y las características del nuevo edificio, que "permitirá ampliar la oferta de nivel inicial y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para la comunidad educativa de la zona".

Este jardín, cuyo nombre rinde homenaje a un destacado pediatra local, responde a la necesidad urgente de ampliar la matrícula de nivel inicial en la zona y tendrá una capacidad para 150 niños. El edificio cuenta con un diseño funcional con aulas "en peine", SUM, cocina, depósitos y sanitarios. Fue construido con el sistema tradicional con estructura metálica y cubiertas planas, ejecutado por AJ Construcciones.

Qué especialidades técnicas brindará la nueva escuela

En tanto, el ministro de Gobierno aseguró que la nueva escuela estará orientada “a la construcción y a las energías renovables” como especialidades técnicas, y que se complementará con la escuela Jauretche, cuya propuesta educativa está enfocada “en la enología y la técnica agraria”. Según remarcó, se trata de “las especialidades que se están necesitando tanto en nuestra zona como en el resto de la provincia”.

Polo educativo estratégico

García Zalazar explicó que en la localidad se está conformando “un verdadero polo educativo”, al señalar que el jardín de nivel inicial forma parte de un proyecto integral que incluye, en el mismo predio, la construcción de una nueva escuela de educación especial destinada a niñas y niños con distintas discapacidades. Ese establecimiento permitirá el traslado de otra institución de la zona e integrará los niveles primario y secundario, junto con “un centro de apoyo educativo y un centro de capacitación para el trabajo”.

En el mismo sentido, Mema destacó que este conjunto de establecimientos conforma “un polo educativo muy importante” para el extremo sur del área metropolitana de Mendoza y para el sur del departamento de Luján. Al respecto, contextualizó la inversión al señalar que en los últimos 20 años la zona pasó “de 1.800 habitantes a más de 34.000”, incluyendo áreas como El Carrizal, Agrelo y Ugarteche, y sostuvo que estas obras apuntan a “ordenar y acompañar el crecimiento con servicios educativos”.

Por su parte, Badui remarcó que el nuevo edificio fue construido específicamente para niñas y niños de la localidad y precisó que la obra se encuentra en su etapa final. Sobre detalló, el edificio presenta un avance del 11%, con una inversión superior a los $3.000 millones. De este modo, con el nuevo jardín y la escuela técnica, la provincia alcanza en Ugarteche una inversión cercana a los 5.200 millones de pesos y pone a disposición de la educación pública más de 3.300 metros cuadrados cubiertos.

Cornejo y los funcionarios también recorrieron el predio donde se desarrolla un proyecto integral de infraestructura educativa que unifica en un mismo espacio a la Escuela Especial Nº 2-050 “Elvira Ferrari”, la Escuela Especial Nº 2-725 y el Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) Nº 6-305 “Jacinto Moreira”. "Esta iniciativa busca fortalecer la educación especial y la formación laboral, garantizando espacios accesibles, funcionales y adecuados a las necesidades de estudiantes y docentes", indicó el Gobierno.

