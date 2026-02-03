3 de febrero de 2026
Quiénes son los elegidos por Alfredo Cornejo para dirigir el EPRE

El gobernador Alfredo Cornejo envió al Senado los pliegos de las candidatos para integrar el Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico.

Quiénes son los elegidos por Alfredo Cornejo para dirigir el EPRE. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

 Por Florencia Martinez del Rio

El gobernador Alfredo Cornejo propuso a Raúl Faura y Cristian Azar para integrar el Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). El mandatario afirmó que ambos cuentan con experiencia y trayectoria en el sector. Los pliegos ya fueron enviados a la Legislatura de Mendoza.

Así lo confirmó este martes Cornejo, a través de la red social X, donde señaló que las postulaciones "surgen de un concurso público, basado en antecedentes, tal como establece la ley, para completar la conformación del ente regulador". El EPRE es el organismo que controla y fiscaliza el servicio eléctrico en la provincia.

"Creemos en instituciones técnicas y profesionales, que garanticen un mejor control del sistema eléctrico y un servicio de calidad para los mendocinos", escribió el manfatario.

La ley establece que el Directorio del EPRE está integrado por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial, y que su selección debe realizarse mediante un concurso público basado en antecedentes y competencias específicas en materia de regulación del sistema eléctrico.

Quiénes son los candidatos de Alfredo Cornejo para el EPRE

Sobre Raúl Faura, el gobernador indicó: "Es ingeniero electrónico, con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico, posee trayectoria en regulación, diseño tarifario y energías renovables".

A lo largo de su carrera se desempeñó como gerente técnico de la Regulación del EPRE, coordinador de revisiones tarifarias desde 2003 y responsable de áreas vinculadas al análisis de concesiones, la calidad del producto técnico y el desarrollo de esquemas tarifarios. Participó activamente en la elaboración e implementación de la Ley Provincial de Energías Renovables y en los procesos asociados a la Ley Nacional de Generación Distribuida, además de integrar el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Entes Reguladores Eléctricos entre 2018 y 2020.

Otro de los elegidos es Cristian Azar, "abogado, con amplia experiencia en regulación eléctrica y gestión institucional. Además fue gerente general del EPRE durante más de seis años", sostuvo el mandatario. Azar fue nombrado síndico titular de IMPSA e integró Impulsa Mendoza.

Durante su gestión en el ente regulador participó en procesos vinculados al cálculo de tarifas, a la regulación de los servicios públicos y al funcionamiento institucional del organismo, además de integrar instancias paritarias y representar al EPRE en jornadas nacionales y foros especializados en regulación eléctrica organizados por ADERE.

Alfredo Cornejo, Raúl Faura y Cristian Azar. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Comisión evaluadora y postulantes

La Comisión Evaluadora ad hoc, designada por resolución ministerial, estuvo integrada por Alejandro Mas, director de Servicios Eléctricos; Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería; Emanuel Juan, director de Gestión de Proyectos y Contratos, y Mariana Lima, directora de Recursos Humanos.

Concluida la evaluación, la comisión definió una nómina de seis personas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley, sin orden de mérito, y elevó el listado al Poder Ejecutivo para su consideración. Los postulantes que superaron esta instancia fueron Héctor Laspada, Leonardo Yapur, Cristian Azar, Raúl Faura, Ángel Garay y Agustina Llaver.

Otros cambios en el Ente Provincial Regulador Eléctrico

En agosto del 2025, fue aprobada la candidatura de Héctor Manuel Laspada, postulado por Cornejo para ocupar el cargo de director general del EPRE, por la Cámara de Senadores y quedó aceptada formalmente su incorporación al organismo controlador.

El ingeniero en Electrónica y Electricidad ocupó la vacante dejada por Hugo Reos, ante el vencimiento de su mandato, que fue en el 2021, pero su continuidad se mantuvo mediante decretos del Poder Ejecutivo con sucesivas prórrogas. Su perfil fue analizado, entre otros aspirantes, por una comisión evaluadora.

Laspada es especialista en regulación eléctrica. Comenzó su carrera en EMSE y fue parte activa del proceso de privatización del servicio eléctricoen los años noventa. Ocupó cargos técnicos y de conducción en áreas vinculadas al control de calidad del servicio, siendo responsable de reglamentar e implementar el sistema de medición que rige actualmente en la provincia.

