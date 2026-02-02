Rodolfo Vargas Arizu: "Es un año complejo para la Argentina"

En el 40 aniversario de la empresa CTC , el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu , compartió su visión sobre el momento actual que atraviesa la matriz productiva de la provincia y el contexto económico nacional.

"Es un año complejo para Argentina. El país ha tomado hace dos años, a mi juicio, el rumbo correcto y trae algunos inconvenientes porque baja la inflación, el equilibrio fiscal, la alineación hacia los países desarrollados hace que haya cambios. Le llaman crisis, pero en realidad son cambios importantes en la forma de conducir las empresas y las personas", opinó el ministro.

Además, destacó que a raíz de estas modificaciones que propuso el gobierno nacional, la mayoría de las compañías cambiaron sus estrategias y no son las mismas que las de hace cinco años atrás.

"El tema bancarios, de compras, los gustos, la cantidad de turistas, los precios alineados con el exterior, todo hace que se generen cambios", indicó.

Según Vargas Arizu, estas modificaciones repercuten en la actividad vitivinícola. "Hay cambios en las formas de vida y en la línea de alcoholes. La cerveza ha perdido más del 30% del mercado, el vino no tanto, pero van a tener que acomodar el stock, formas de consumo, y en ese sentido va a haber estructuras diferentes", explicó.

Mendoza y su matriz productiva: la opinión de Rodolfo Vargas Arizu

El ministro resaltó que la provincia tiene una matriz productiva "tremendamente amplia", por eso hay distintas actividades que siguen funcionando bien. Con respecto al sur mendocino destacó la ganadería.

"Esta zona es muy próspera para la ganadería desde hace muchos años, donde se suspendió la actividad durante un tiempo por varios motivos, entre esos los derechos de exportación que se pagaban, la suspensión de la exportación de carne. Hoy el mundo busca proteínas y frutas, por eso Mendoza va a ser importante", explicó.