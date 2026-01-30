Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Podemos trabajar contra el contrabando, pero no sobre el comercio legal"

La venta de ropa usada por fardos y por kilo genera creciente preocupación en el comercio de Mendoza. En ese contexto, el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu , dialogó con Aconcagua Radio sobre el impacto de esta nueva modalidad, la necesidad de controles, los cambios en los hábitos de consumo y la situación productiva provincial.

Desde el sector empresario, el reclamo fue planteada por la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Cecitys . En ese marco, Vargas Arizu fue claro respecto a la importación de ropa usada: “Yo no creo que se deba admitir importar ropa usada, pero sí es legal. Nosotros lo que hacemos con Aduana, con Gendarmería, es que no sea ilegal , que no venga por contrabando”, explicó.

El avance de la comercialización de ropa por fardos genera preocupación en el comercio formal.

El ministro remarcó que el principal problema para el sector comercial es la competencia ilegal. “El comercio formal obviamente tiene esa competencia que no es buena para él”, señaló, y recordó que desde el Gobierno provincial se impulsaron herramientas para enfrentar esa situación.

A partir de ahí, nosotros el año pasado hicimos un canal de denuncias y le pedimos especialmente a las municipalidades, y también a las cámaras, que sean quienes denuncien. A partir de ahí, nosotros el año pasado hicimos un canal de denuncias y le pedimos especialmente a las municipalidades, y también a las cámaras, que sean quienes denuncien.

Vargas Arizu también contextualizó el escenario actual dentro de un cambio más amplio en la economía. “La industria textil ha sido una industria muy protegida en Argentina. El mundo ha cambiado y nuestra forma de comprar ha cambiado”, sostuvo.

A eso se suma, según explicó, un nuevo escenario macroeconómico. “Al tener inflación a la baja y un solo tipo de cambio, la competencia va a ser más fuerte”, afirmó. En ese sentido, aclaró: “Hoy podemos trabajar contra el contrabando, pero no sobre el comercio legal”.

Producción y vitivinicultura

En relación con la vitivinicultura, adelantó novedades para los pequeños productores. “La semana que viene van a haber algunas novedades en créditos de cosecha y acarreo”, afirmó, y agregó que tras el pronóstico de cosecha se evaluarán los acuerdos con San Juan.

Sobre la crisis del sector, relativizó su magnitud. “La caída no es tan grande como se dice. Nosotros en viticultura somos sexto o séptimo productor mundial. Tenemos un 2% de las exportaciones y hemos llegado a tener 5. Tenemos que recuperar ese lugar”, concluyó.

