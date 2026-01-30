Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Podemos trabajar contra el contrabando, pero no sobre el comercio legal"

La venta de ropa usada por fardos y por kilo genera creciente preocupación en el comercio de Mendoza. En ese contexto, el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, dialogó con Aconcagua Radio sobre el impacto de esta nueva modalidad, la necesidad de controles, los cambios en los hábitos de consumo y la situación productiva provincial.
Preocupación por el comercio informal y la competencia desleal
El ministro remarcó que el principal problema para el sector comercial es la competencia ilegal. “El comercio formal obviamente tiene esa competencia que no es buena para él”, señaló, y recordó que desde el Gobierno provincial se impulsaron herramientas para enfrentar esa situación.
A partir de ahí, nosotros el año pasado hicimos un canal de denuncias y le pedimos especialmente a las municipalidades, y también a las cámaras, que sean quienes denuncien.
Vargas Arizu también contextualizó el escenario actual dentro de un cambio más amplio en la economía. “La industria textil ha sido una industria muy protegida en Argentina. El mundo ha cambiado y nuestra forma de comprar ha cambiado”, sostuvo.
A eso se suma, según explicó, un nuevo escenario macroeconómico. “Al tener inflación a la baja y un solo tipo de cambio, la competencia va a ser más fuerte”, afirmó. En ese sentido, aclaró: “Hoy podemos trabajar contra el contrabando, pero no sobre el comercio legal”.
Producción y vitivinicultura
En relación con la vitivinicultura, adelantó novedades para los pequeños productores. “La semana que viene van a haber algunas novedades en créditos de cosecha y acarreo”, afirmó, y agregó que tras el pronóstico de cosecha se evaluarán los acuerdos con San Juan.
Sobre la crisis del sector, relativizó su magnitud. “La caída no es tan grande como se dice. Nosotros en viticultura somos sexto o séptimo productor mundial. Tenemos un 2% de las exportaciones y hemos llegado a tener 5. Tenemos que recuperar ese lugar”, concluyó.
