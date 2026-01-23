Crisis de la vitivinicultura: cambios culturales, factores económicos y posibles alternativas

La vitivinicultura mendocina no está en su mejor momento. Algunos evitan la palabra "crisis" y otros prefieren denominar la situación como una época desafiante . El dilema tiene factores locales, pero también mundiales. Los cambios en el consumo, las nuevas tendencias y las variables económicas mantienen a las bodegas en estado de alerta.

El gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) , Sergio Villanueva , explicó que la crisis que afecta al vino de Mendoza es un fenómeno mundial que sufren todas las bebidas debido al cambio en el consumo.

"La gente está consumiendo menos alcohol. El rubro de las bebidas es súper concentrado porque hay pocas empresas dueñas de muchas marcas que dominan el mercado. Esto no sucede con los vinos", indicó.

Villanueva mencionó que los consumidores buscan bebidas con baja graduación alcohólica , por lo que recurren a la coctelería y tragos más frescos debido a las altas temperaturas.

"En Argentina, el vino siempre estuvo mezclado. Cuando se consumían muchos litros per cápita, la gente le bajaba la graduación con soda. Después vinieron los 90' y parte de los 2000 donde, de alguna manera, se convirtió en un consumo de élite y no se podía tomar con hielo, soda o mezclado. Ahora apareció Messi y dijo que lo toma con Sprite", historizó.

Embed "Sprite":

Porque Lionel Messi contó que toma vino con Sprite ‘para que pegue rápido’ pic.twitter.com/Osmxtr0kBd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 6, 2026

La producción mendocina en el mercado

Un tercio de la cosecha de uva se destina en menor medida al mercado del jugo concentrado, que se exporta mayormente a Estados Unidos. El resto se destina a la producción de vino: 75% para el mercado interno y el 25% se exporta en forma de graneles o fraccionados.

"En el mundo se están arrancando viñedos y se están abandonando porque hay más vino del que el mercado requiere. En Argentina, si bien se ha ido acumulando, sigue siendo un país claramente de consumo cotidiano, pero está siempre sujeto al bolsillo de la gente", explicó.

Villanueva mencionó que los últimos dos años fueron difíciles para el rubro de bebidas, pero el menos golpeado fue el vino, porque los precios siguen siendo accesibles. Sin embargo, las exportaciones están complicadas debido al sobrestock mundial.

"El stock es la cantidad de vino que tenés más allá del que necesitas en el año. Lo razonable es tener cantidad para todo el año y cinco meses más, pero ahora tenemos para ocho o nueve meses más. Eso produce que se depriman los precios. Esto se soluciona diversificando un poco más a jugo de uva y exportando vino, es la única forma de ajustar el sistema", indicó.

Los factores económicos nacionales no colaboran con la situación de la vitivinicultura, como las tasas de interés altas que ponen en vilo a las bodegas. "Las crisis son recurrentes, habrá que ajustar a una mayor diversificación a jugo de uva para que haya menos vino. Y por otro lado, tratar de exportar el vino ya producido", expresó.

image Innovadora experiencia de vino en la Ciudad de Mendoza.

Sin embargo, la salida no es fácil de gestionar. "Se necesita una política de exportación, de tasas de prefinanciación de exportaciones, de aumento de reintegros, pero hoy el gobierno nacional no lo está impulsando", enumeró.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea generó cierta expectativa en el campo, pero según Villanueva no modificaría mucho al sector vitivinícola debido a que países como Francia o Italia son competencia directa.

"Venderle a Europa no es tan sencillo. Cuando esto se planeó, el Reino Unido era el gran mercado para los vinos argentinos y pertenecía a la Unión Europea, ahora no por lo cual está excluido en este acuerdo", explicó.

Además, aclaró: "El arancel externo común del Mercosur va a ir bajando todos los años un poquito, pero durante 8 años, o sea, que tenés un aterrizaje lento. Se hizo así porque la Unión Europea subsidia toda la agricultura y en particular la vitivinicultura, entonces produce asimetrías que vos después tenés que demostrar en un mercado".

La situación es compleja y la salida podría no estar cerca. Sin dudas, la lectura activa de los consumidores y el impulso del Estado con políticas económicas que favorezcan la exportación, podrían colaborar para mejorar el contexto.