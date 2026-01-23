23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
¿Emergencia o no?

Trabajadores niegan una crisis estructural en la vitivinicultura argentina

FOEVA rechaza la idea de una crisis estructural en la vitivinicultura y alerta sobre el uso del discurso alarmista en la previa de paritarias.

Los trabajadores de la vitivinicultura aseguran que la crisis es una estrategía empresarial

Los trabajadores de la vitivinicultura aseguran que la crisis es una estrategía empresarial

 Por Marcelo López Álvarez

La vitivinicultura volvió a ocupa el centro del debate público a partir de las informaciones que describen al sector como inmerso en una crisis profunda. Frente a esa narrativa, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) cuestionó lo que considera una sobreactuación del escenario económico y advirtió sobre el uso recurrente del discurso de emergencia en momentos clave como el comienzo de la cosecha.

Vitivinicultura: dificultades coyunturales, no crisis estructural

Desde la organización sindical reconocen que la actividad atraviesa un contexto desafiante, marcado por la caída del consumo interno y por un entorno macroeconómico restrictivo. No obstante, sostienen que estos factores no configuran una crisis estructural ni justifican el clima de alarma que, según afirman, se intenta instalar en la opinión pública.

Lee además
vitivinicultura: bodegas bianchi, aclara su situacion y redobla su apuesta por la produccion
Crisis vitivinícola

Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción
INTA Mendoza impulsa el valor enológico de las uvas criollas y estudia 20 variedades con alto potencial
Desarrollo local

INTA Mendoza impulsa el valor enológico de las uvas criollas y estudia 20 variedades con alto potencial

El secretario de Prensa de FOEVA, Daniel Romero, remarcó que hasta el momento no existen comunicaciones formales de crisis por parte de las empresas ni informes oficiales que acrediten una caída profunda de la actividad.

En ese sentido, Romero señaló que la experiencia histórica del sector muestra que este tipo de diagnósticos suele reaparecer en la antesala de la cosecha, coincidiendo con el inicio de las discusiones paritarias. Para el gremio, la reiteración de discursos catastrofistas tiende a condicionar las negociaciones salariales y a limitar los reclamos de recomposición en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

Desde FOEVA advierten que, en muchos casos, la apelación a la “crisis” funciona como argumento para justificar la falta de voluntad empresaria de mejorar los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector.

daniel romero
Daniel Romero, secretario general de los trabajadores y operarios de la vitivinicultura argentina.

Daniel Romero, secretario general de los trabajadores y operarios de la vitivinicultura argentina.

Empresas, gestión y responsabilidades

La Federación también puso el foco en la necesidad de diferenciar problemas empresariales específicos de tendencias generales. Casos como el de Bodegas Bianchi son interpretados por el sindicato como el resultado de estrategias de endeudamiento y decisiones de gestión, y no como expresión de un colapso generalizado de la vitivinicultura.

En paralelo, las declaraciones de referentes empresarios aportan una visión menos dramática. Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, sostuvo que 2026 podría mostrar un crecimiento moderado, siempre que se mantenga una estrategia prudente. Esa lectura coincide parcialmente con la postura sindical al descartar un escenario de derrumbe.

El papel del Estado y la agenda pendiente

FOEVA también expresó su preocupación por la actitud de las autoridades provinciales, especialmente en Mendoza, cuestionando la falta de un plan de contingencia integral y la amplificación de diagnósticos alarmistas que no reflejan la diversidad de realidades productivas.

En su cierre, la Federación reafirmó su compromiso con la defensa del empleo, los salarios y la sustentabilidad del sector, y llamó a sostener debates responsables basados en datos concretos y no en construcciones coyunturales.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero de 2026

Autoridades provinciales inspeccionaron el proyecto de cobre "El Seguro" en Malargüe

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones para febrero de 2026: los nuevos montos

ANSES: quiénes cobran este viernes 23 de enero de 2026

Crédito caro y fintech: el nuevo mapa del endeudamiento en los hogares argentinos

Turismo y coyuntura económica son los desafíos de Malargüe en esta temporada

Recuperación parcial del consumo en la era Milei: cómo evolucionaron las ventas en 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 22 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este viernes 23 de enero de 2026.
Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 23 de enero de 2026

Las Más Leídas

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso
Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes.
El clima

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Para tener en cuenta

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas

El fenómeno afectó a varios distritos del departamento. video
Las imágenes

Fuerte tormenta afectó a San Rafael y se activó el fondo compensador para productores