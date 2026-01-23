Minería: autoridades provinciales inspeccionaron el proyecto de cobre "El Seguro" en Malargüe

La autoridad ambiental , integrada por las direcciones de Minería y la de Gestión y Fiscalización Ambiental , junto a la Policía Ambiental Minera (PAM) , realizó una visita técnica-ambiental de inspección al proyecto minero "El Seguro" , ubicado en el departamento de Malargüe. Se trata de un emprendimiento de cobre, mineral estratégico a nivel global por su rol central en la transición energética y el desarrollo industrial .

La recorrida fue encabezada por el director de Minería, Jerónimo Shantal , con el objetivo de verificar las condiciones técnicas y ambientales asociadas a la instalación del campamento y a las obras de apertura de los caminos de acceso .

“El proyecto El Seguro es desarrollado por Impulsa Mendoza Sostenible S.A. y forma parte del Malargüe Distrito Minero Occidental I , una iniciativa estratégica impulsada por la Provincia para promover la exploración minera bajo criterios de sostenibilidad, control ambiental y transparencia institucional ”, explicó Shantal.

Durante la inspección, los equipos técnicos constataron en territorio el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) , y la normativa minera y ambiental vigente. También se evaluaron otros aspectos como:

La localización del campamento ,

, Las características de las obras de acceso ,

, La aplicación de medidas de gestión ambiental ,

, Las condiciones de seguridad operativa previstas para esta etapa del proyecto.

Estas acciones de fiscalización en campo se inscriben en el esquema de seguimiento permanente que lleva adelante la Autoridad Minera Provincial, orientado a asegurar que el desarrollo de los proyectos mineros se realice en estricto cumplimiento del marco legal vigente y de los estándares técnicos y ambientales exigidos en cada una de sus etapas.

Previamente, Impulsa Mendoza recibió la aprobación de la Autoridad Ambiental Minera la que fuera ratificada por la Legislatura Provincial, para iniciar la construcción del camino de acceso al proyecto minero de exploración de cobre El Seguro. La obra se desarrolla en una zona que no contaba con conectividad vial adecuada y resulta clave para garantizar el acceso, la logística y las tareas de control.