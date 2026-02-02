Visita oficial: cómo será la agenda de Javier Milei en Mendoza

El presidente Javier Milei analiza traer su " Tour de la gratitud " a la provincia de Mendoza antes de fin de mes, luego de que el Congreso avance con el proyecto de reforma laboral . El mandatario encabezaría un acto partidario junto al gobernador Alfredo Cornejo y otros dirigentes locales.

En los próximos días, Milei terminará de definir la agenda de actividades que llevará adelante en distintas provincias del país, recorridos iniciados tras la victoria en las últimas elecciones nacionales, según informó Infobae. Días atrás, el propio Cornejo confirmó la llegada de Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

La visita presidencial se concretaría una vez que el Congreso de la Nación apruebe la reforma laboral , uno de los proyectos centrales que el Poder Ejecutivo envió para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias , que comenzarán este lunes.

En ese contexto, Alfredo Cornejo se posicionó como uno de los gobernadores que ya anticiparon su respaldo a la iniciativa , aunque manifestó reparos sobre el capítulo fiscal , especialmente en lo referido a los cambios en el Impuesto a las Ganancias . De hecho, el Gobernador formó parte importantes del Consejo de Mayo, espacio donde se redactó el proyecto.

09-10-2025 Javier Milei en Mendoza Última visita de Javier Milei en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

En la previa de las elecciones municipales

La posible visita de Milei se daría en la antesala de las elecciones municipales en Mendoza, previstas para el próximo 22 de febrero. Los comicios se realizarán en los departamentos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, donde se renovarán las bancas de los Concejos Deliberantes.

En este escenario, La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con la UCR y el PRO para competir de manera conjunta. Por ese motivo, desde el oficialismo nacional buscan que el Presidente se muestre junto a los candidatos de su espacio, quienes compartirán boleta con los postulantes impulsados por el gobernador Cornejo.