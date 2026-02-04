La Legislatura de Mendoza inició un año clave: oficialismo fortalecido y renovación de bancas

La Legislatura de Mendoza inició esta semana la actividad en un año que será clave, con renovación de senadores y diputados en mayo, lo que fortalecerá aún más al oficialismo como mayoría. En ese escenario, comienzan a perfilarse los movimientos internos de los bloques y el lugar de la oposición frente a una agenda legislativa alineada con las prioridades del Ejecutivo .

Terminadas sus vacaciones de verano, que se extendieron durante todo enero, el pasado lunes los legisladores retomaron sus tareas, todavía sin pisar el acelerador, con reuniones de comisiones y sesiones en ambas cámaras, tras un 2025 en el que se sancionaron 88 leyes .

La idea del radicalismo es avanzar con proyectos impulsados por el Ministerio de Educación, a cargo de Tadeo García Zalazar. En comisiones ya entraron dos iniciativas que buscan "desburocratizar el sistema y optimizar recursos". Una de ellas, apunta a modificar la manera en que se gestionan los títulos y certificados en la provincia, apostando a la despapelización y la seguridad jurídica.

La otra pone el foco en la administración interna de la cartera, con el objetivo de dotar de mayor transparencia y celeridad a la gestión de los bienes del Estado, explicó la jefa de Gabinete, Daniela García .

Otra de las prioridades del oficialismo será la modificación de la Ley de Arbolado Publico N°7874, que planteó el gobernador Alfredo Cornejo tras las fuertes tormentas que azotaron a la provincia y que volvieron a poner en agenda el estado de los árboles. El mandatario busca para darle mayor autonomía a los municipios a la hora de gestionar el arbolado.

En la Legislatura, en 2024, se presentó una propuesta en el mismo sentido, de la mano del senador Marcelino Iglesias, exintendente de Guaymallén, quien expuso la necedidad de agilizar el trámite para que las comunas puedan quitar árboles que representan un riesgo para los vecinos, vehículos y viviendas. Actualmente, las municipalidades deben obtener primero la autorización de la Provincia.

Este miércoles, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) recibió a especialistas del Ejecutivo, como el director de Ecoparque, Ignacio Haudet, para avanzar en el tratamiento del proyecto de Iglesias. El objetivo es unificar criterios de poda, evitar la degradación del patrimonio forestal y establecer sanciones más rigurosas frente a intervenciones indebidas.

La renovación y los movimientos que se vienen

El próximo 1° de mayo, fecha de apertura del periodo ordinario de sesiones, a cargo del Gobernador, asumirán 19 senadores y 24 diputados, elegidos en las elecciones de octubre pasado. El nuevo escenario en la Legislatura mostrará a un oficialismo con margen político suficiente para impulsar su agenda y marcar el pulso del debate, frente a una oposición de brazos cortos para imponerse.

La correlación de fuerzas que se viene consolidando en los últimos años anticipa una dinámica favorable para el radicalismo y sus aliados. En este contexto, se espera que los legisladores pertenecientes a La Libertad Avanza conformen un bloque propio. Con la nueva conformación, la bancada de Cambia Mendoza se verá fortalecida, mientras que el peronismo continuará como segunda fuerza. El resto de los legisladores se distribuirá entre espacios como la ex La Unión Mendocina y el Partido Verde.

El peronismo, por su parte, ha dejado al descubierto sus tensiones internas con el sector kirchnerista. En diversas sesiones durante el 2025 los justicialistas evidenciaron sus diferencias. En distintos debates los legisladores del ala camporista se desmarcaron de sus pares.

Proyectos pendientes

Del año pasado quedaron pendientes de aprobación proyectos como el que habilita denuncias viales mediante filmaciones ciudadanas. La iniciativa es impulsada por legisladores de la Unión Mendocina y propone modificar la Ley 9.562 para permitir que cualquier persona pueda registrar infracciones de tránsito o accidentes con su celular.

Otra que pasó para el 2026 fue la propuesta del oficialismo para actualizar el procedimiento de flagrancia, la instancia que se aplica cuando una persona es detenida mientras comete un delito o, inmediatamente después, durante su persecución, en el Código Procesal Penal de Mendoza. También avanzará la nueva etapa de la denominada Ley Hojarasca -impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado- orientada a eliminar normas "obsoletas".