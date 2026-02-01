La Legislatura de Mendoza retoma la actividad y el oficialismo define la agenda

Tras el receso de verano, la Legislatura de Mendoza vuelve a la actividad y se comienza a delinear la hoja de ruta para este 2026 . El próximo lunes habrá una reunión en las que se definirá el temario de los próximos meses en la Casa de las Leyes. El oficialismo tiene mayoría tanto en Diputados como en el Senado , lo que le permitirá avanzar con su agenda.

Desde fines de diciembre el trabajo de los legisladores quedó en pausa por el receso estival , que se extiende hasta febrero, dentro del periodo extraordinario de sesiones , que comenzó el 31 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026 , donde solo pueden tratarse proyectos de ley que provengan del Poder Ejecutivo y los que ya cuentan con estado parlamentario. También está habilitado el ingreso de resoluciones, declaraciones o pedidos de informe.

Antes de comenzar la actividad esta semana, a primera hora del lunes el oficialismo mantendrán una reunión para determinar las prioridades. Del encuentro participarán referentes del bloque y autoridades, con el objetivo de ordenar el temario y la estrategia legislativa para acompañar la gestión del Gobierno provincial.

Del año pasado quedaron pendientes de aprobación varios proyectos , como el que habilita denuncias viales mediante filmaciones ciudadanas . La iniciativa es impulsada por legisladores de la Unión Mendocina y propone modificar la Ley 9.562 para permitir que cualquier persona pueda registrar infracciones de tránsito o accidentes con su celular.

Otra que pasó para el 2026 fue la propuesta del oficialismo para actualizar el procedimiento de flagrancia, la instancia que se aplica cuando una persona es detenida mientras comete un delito o, inmediatamente después, durante su persecución, en el Código Procesal Penal de Mendoza. También avanzará la nueva etapa de la denominada Ley Hojarasca -impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado- orientada a eliminar normas "obsoletas".

Quién tiene mayoría y cuándo es el recambio legislativo

El escenario de Legislatura es uno donde el oficialismo tiene amplio margen político para impulsar su agenda y manejar el ritmo legislativo sin sobresaltos, con un peronismo que en distintas sesiones ha exhibido fisuras internas, particularmente con el sector kirchnerista. En ese contexto, el equilibrio de fuerzas que ya se viene viendo en los últimos años anticipa una dinámica favorable para el radicalismo y sus aliados.

El periodo ordinario inicia cada año el 1° de mayo, apertura a cargo del Gobernador. Este año habrá una renovación, ya que asumirán 19 senadores y 24 diputados, elegidos en las elecciones de octubre pasado. Esto implicará que la bancada de Cambia Mendoza se fortalecerá y que el peronismo seguirá siendo la segunda fuerza. El resto de los legisladores integran distintos espacios como la exLa Unión Mendocina y el Partido Verde. En tanto, La Libertad Avanza podría formar un bloque propio que, a priori, acompañaría al radicalismo.

SESION SENADO MINERÍA 9 DICIEMBRE Recinto de la Cámara de Senadores. Foto: Prensa Legislatura

Las leyes clave para el Gobierno de Mendoza que ya se aprobaron

La Legislatura viene de un 2025 en el que sancionó 88 leyes, un volumen cercano al del 2024, año "récord" con 100 normas sancionadas. El año estuvo signado por las elecciones legislativas de octubre, pero eso no le impidió al oficialismo avanzar, con votos propios y ajenos, con proyectos clave para los objetivos de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.

Entre los más importantes estuvieron los vinculados a la minería -la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero 2-, el endeudamiento y el “rolleo” de la deuda pública. También en el pasado periodo legislativo se aprobaron diversas iniciativas de justicia, salud, educación, seguridad y producción. El Gobierno logró la sanción de la leyes como la de Transformación Digital de la Salud y la Educación, la que establece sanciones a padres o tutores en casos de bullying o la reforma del Estatuto del Empleado Público.