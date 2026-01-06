6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Productividad legislativa

El desempeño de la Legislatura de Mendoza en 2025: cuántas leyes se aprobaron y el contraste con el Congreso

La Legislatura de Mendoza presentó sus balances con la actividad realizada este año. Cuánto trabajaron los senadores y diputados.

El desempeño de la Legislatura de Mendoza en 2025: cuántas leyes se aprobaron y el contraste con el Congreso.

El desempeño de la Legislatura de Mendoza en 2025: cuántas leyes se aprobaron y el contraste con el Congreso.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

La Legislatura de Mendoza presentó los balances de la actividad realizada durante el 2025 en los que se destacó la sanción de casi 90 leyes, un volumen cercano al del 2024, año "récord" en normas sancionadas. Este panorama contrasta con el del Congreso de la Nación, que tuvo la menor productividad de la última década. Las cifras del desempeño legislativo.

Ambas Cámaras publicaron sus informes de gestión que resumen las principales acciones desarrolladas entre febrero y diciembre, como la cantidad de proyectos abordados, las sesiones realizadas y las metas previstas para el 2026. Los documentos destacaron también los avances en la digitalización de expedientes y la reducción de la planta de personal.

Lee además
El norteamericano volvió a hablar y anunció una entrega de petróleo del chavismo.
Nuevas declaraciones

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela
Estados Unidos agradeció la cooperación del gobierno argentino en el caso Maduro
Crisis en Venezuela

Estados Unidos agradeció la "cooperación" del gobierno argentino en el caso Maduro

Qué hizo la Legislatura de Mendoza en 2025

La Legislatura aprobó este año un total de 88 leyes, con eje en minería, justicia, salud, educación, seguridad y producción, a las que se suman 31 pedidos de acuerdo del Poder Ejecutivo. Además, se contabiliazaron cientos de reuniones de comisión, algunas de ellas de forma conjunta. El periodo octubre/noviembre fue el más productivo, según las estadísticas oficiales. En el medio se realizaron las elecciones nacionales y provinciales.

El oficialismo cuenta con mayoría tanto en Diputados como en el Senado, por lo que no sufrió sobresaltos para avanzar con su agenda legislativa y marcar el pulso de la actividad en la Casa de las Leyes. El desempeño en cuanto a cantidad fue similar al del año anterior, ya que en 2024 se sancionaron casi 100 normas.

legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada
Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza.

Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza.

En ese entonces, ninguna fue impulsada por la oposición. En 2025, el peronismo pudo celebrar la aprobación de algunas pocas iniciativas propias, como la que elevó las pensiones honoríficas provinciales a mendocinos que participaron en la Guerra de Malvinas o la modificación del Código Fiscal que incorporó al artículo 238°, vinculado a exenciones en Sellos a contrataciones de bienes o servicios celebrados por los municipios.

En contraste, la poca productividad del Congreso de la Nación

Todo lo contrario sucedió en el Congreso, en un 2025 atravesado por la confrontación política y varios "palos" para el Gobierno nacional. Solo 11 leyes fueron sancionadas durante el período ordinario y dos en sesiones extraordinarias. Así, el Parlamento consolidó un año como el de menor productividad legislativa de la última década.

El informe oficial señaló que ninguna de las normas aprobadas entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre tuvo origen en el Poder Ejecutivo. Las únicas iniciativas promovidas por el oficialismo fueron las dos aprobadas en sesiones extraordinarias: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El resto respondieron a proyectos impulsados por la oposición -como el Financiamiento Universitario- mientras que otras correspondieron a acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior.

Senado de la Nación Argentina, sesión 26-12-25, Presupuesto e Inocencia Fiscal
Congreso de la Nación.

Congreso de la Nación.

Asimismo, se dio algo histórico en el Congreso: el rechazo a cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, reduciendo el margen de maniobra del Presidente. Es que durante el año, Javier Milei hizo uso del veto en siete oportunidades. La oposición logró revertir tres de ellos, manteniendo la vigencia de las leyes pese a la negativa del mandatario.

Leyes aprobadas por la Legislatura de Mendoza

Volviendo a Mendoza, el oficialismo logró el avance de leyes clave para la gestión de Alfredo Cornejo. Entre las sanciones más destacadas del 2025 se encuentran las vinculadas a la minería: las declaraciones de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, el régimen de regalías mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental.

Una norma que marcó el año fue la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reforma del Estatuto del Empleado Público fue otra de las leyes destacadas, junto con el Presupuesto 2026, con los avales para el roll over y el endeudamiento.

El Gobierno también aprobó la Ley de Transformación Digital de la Salud y la Educación, la regulación del ejercicio del técnico superior en emergentología, la norma que establece sanciones a padres o tutores en casos de bullying y la iniciativa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

A su vez, la Legislatura sancionó modificaciones al régimen de litigio sin gastos y la ratificación del convenio entre la Provincia y Vialidad Nacional que establece que el Gobierno de Mendoza asume la ejecución, conservación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales (RN 7, RN 40 y RN 143), entre otras leyes.

Depuración de normas, digitalización y uso de la IA

La Cámara de Senadores, que tiene como presidente a la vicebogernadora Hebe Casado, sancionó 81 leyes, en un total de 60 sesiones y un promedio de asistencia del 95% por parte de los legisladores.

hebe casado,legislatura,senado
Vicegobernadora Hebe Casado.

Vicegobernadora Hebe Casado.

Uno de los ejes de la gestión de Casado fue el "reordenamiento normativo", que apuntó a la derogación masiva de normativa considerada obsoleta de entre 1896 a 1950 por la llamada Ley Hojarasca. Desde el Senado también destacaron el avance en la digitalización de casi la totalidad de las leyes generales vigentes hasta 1975 y de más de 150 expedientes del 2010, más la sistematización del Archivo Legislativo.

Para esto, la Secretaría Legislativa impulsó cambios organizacionales y tecnológicos, incorporó herramientas de Inteligencia Artificial en la Oficina de Taquígrafos, "lo que permitió optimizar tareas repetitivas y liberar recursos humanos que fueron capacitados y reasignados a la Oficina de Información Parlamentaria", señaló el informe.

En la Cámara de Diputados, presidida por el radical Andrés "Peti" Lombardi, se desarrollaron 44 sesiones, hicieron hincapié que, en el plano administrativo, continúa la política de disminución de la planta de personal -en torno al 25% desde 2020 a la actualidad- por jubilaciones, renuncias y fallecimientos cuyas vacantes no son ocupadas.

Andres Peti Lombardi Cambia Mendoza Presidente Cámara diputados Mendoza, diputado de Mendoza
Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.

Proyección 2026

Desde lo administrativo, la Legislatura prometió para 2026 completar la revisión normativa -impulsada por la vicegobernadora- en el mes de agosto, finalizar la digitalización de expedientes de leyes vigentes hasta 2009 y eliminar la documentación en formato papel a partir de abril. Otra meta mencionada fue colaborar con municipios para el intercambio de información en un sistema legislativo único.

Temas
Seguí leyendo

La respuesta de Delcy Rodríguez a Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios"

OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"

La Justicia rechazó medidas cautelares contra PSJ Cobre Mendocino y el proyecto sigue vigente

Presupuesto 2026 aprobado: San Rafael destinará el 25% de los recursos a obras públicas

Para las obras del primer tramo del Acceso Este se presentaron once ofertas: ¿Habrá sistema de peaje?

La agenda de viajes de Javier Milei para 2026: qué países visitará y por qué

Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

El Gobierno de Mendoza aprobó el envío de fondos para el nuevo sistema de riego Yaucha en San Carlos

LO QUE SE LEE AHORA
Para las obras del primer tramo del Acceso Este se presentaron once ofertas: ¿Habrá sistema de peaje? Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Licitación

Para las obras del primer tramo del Acceso Este se presentaron once ofertas: ¿Habrá sistema de peaje?

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad.
Medios Andinos

CTC cumple 40 años: la visión de comunicar para crecer junto a su comunidad

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Investigación

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores
Temporal

Cayó granizo en Real del Padre y Jaime Pratts: se activa el fondo compensador

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén