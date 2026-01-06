El desempeño de la Legislatura de Mendoza en 2025: cuántas leyes se aprobaron y el contraste con el Congreso.

La Legislatura de Mendoza presentó los balances de la actividad realizada durante el 2025 en los que se destacó la sanción de casi 90 leyes , un volumen cercano al del 2024, año "récord" en normas sancionadas. Este panorama contrasta con el del Congreso de la Nación , que tuvo la menor productividad de la última década. Las cifras del desempeño legislativo .

Ambas Cámaras publicaron sus informes de gestión que resumen las principales acciones desarrolladas entre febrero y diciembre , como la cantidad de proyectos abordados, las sesiones realizadas y las metas previstas para el 2026. Los documentos destacaron también los avances en la digitalización de expedientes y la reducción de la planta de personal .

Nuevas declaraciones Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

La Legislatura aprobó este año un total de 88 leyes , con eje en minería, justicia, salud, educación, seguridad y producción , a las que se suman 31 pedidos de acuerdo del Poder Ejecutivo. Además, se contabiliazaron cientos de reuniones de comisión, algunas de ellas de forma conjunta. El periodo octubre/noviembre fue el más productivo, según las estadísticas oficiales. En el medio se realizaron las elecciones nacionales y provinciales.

El oficialismo cuenta con mayoría tanto en Diputados como en el Senado, por lo que no sufrió sobresaltos para avanzar con su agenda legislativa y marcar el pulso de la actividad en la Casa de las Leyes. El desempeño en cuanto a cantidad fue similar al del año anterior, ya que en 2024 se sancionaron casi 100 normas .

legislatura, senado, proyecto san jorge, psj, mineria, minera, votacion, aprobada Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza. Foto: Yemel Fil

En ese entonces, ninguna fue impulsada por la oposición. En 2025, el peronismo pudo celebrar la aprobación de algunas pocas iniciativas propias, como la que elevó las pensiones honoríficas provinciales a mendocinos que participaron en la Guerra de Malvinas o la modificación del Código Fiscal que incorporó al artículo 238°, vinculado a exenciones en Sellos a contrataciones de bienes o servicios celebrados por los municipios.

En contraste, la poca productividad del Congreso de la Nación

Todo lo contrario sucedió en el Congreso, en un 2025 atravesado por la confrontación política y varios "palos" para el Gobierno nacional. Solo 11 leyes fueron sancionadas durante el período ordinario y dos en sesiones extraordinarias. Así, el Parlamento consolidó un año como el de menor productividad legislativa de la última década.

El informe oficial señaló que ninguna de las normas aprobadas entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre tuvo origen en el Poder Ejecutivo. Las únicas iniciativas promovidas por el oficialismo fueron las dos aprobadas en sesiones extraordinarias: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El resto respondieron a proyectos impulsados por la oposición -como el Financiamiento Universitario- mientras que otras correspondieron a acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior.

Senado de la Nación Argentina, sesión 26-12-25, Presupuesto e Inocencia Fiscal Congreso de la Nación. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Asimismo, se dio algo histórico en el Congreso: el rechazo a cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, reduciendo el margen de maniobra del Presidente. Es que durante el año, Javier Milei hizo uso del veto en siete oportunidades. La oposición logró revertir tres de ellos, manteniendo la vigencia de las leyes pese a la negativa del mandatario.

Leyes aprobadas por la Legislatura de Mendoza

Volviendo a Mendoza, el oficialismo logró el avance de leyes clave para la gestión de Alfredo Cornejo. Entre las sanciones más destacadas del 2025 se encuentran las vinculadas a la minería: las declaraciones de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero Occidental II, el régimen de regalías mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental.

Una norma que marcó el año fue la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La reforma del Estatuto del Empleado Público fue otra de las leyes destacadas, junto con el Presupuesto 2026, con los avales para el roll over y el endeudamiento.

El Gobierno también aprobó la Ley de Transformación Digital de la Salud y la Educación, la regulación del ejercicio del técnico superior en emergentología, la norma que establece sanciones a padres o tutores en casos de bullying y la iniciativa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

A su vez, la Legislatura sancionó modificaciones al régimen de litigio sin gastos y la ratificación del convenio entre la Provincia y Vialidad Nacional que establece que el Gobierno de Mendoza asume la ejecución, conservación y mantenimiento de tramos de rutas nacionales (RN 7, RN 40 y RN 143), entre otras leyes.

Depuración de normas, digitalización y uso de la IA

La Cámara de Senadores, que tiene como presidente a la vicebogernadora Hebe Casado, sancionó 81 leyes, en un total de 60 sesiones y un promedio de asistencia del 95% por parte de los legisladores.

hebe casado,legislatura,senado Vicegobernadora Hebe Casado.

Uno de los ejes de la gestión de Casado fue el "reordenamiento normativo", que apuntó a la derogación masiva de normativa considerada obsoleta de entre 1896 a 1950 por la llamada Ley Hojarasca. Desde el Senado también destacaron el avance en la digitalización de casi la totalidad de las leyes generales vigentes hasta 1975 y de más de 150 expedientes del 2010, más la sistematización del Archivo Legislativo.

Para esto, la Secretaría Legislativa impulsó cambios organizacionales y tecnológicos, incorporó herramientas de Inteligencia Artificial en la Oficina de Taquígrafos, "lo que permitió optimizar tareas repetitivas y liberar recursos humanos que fueron capacitados y reasignados a la Oficina de Información Parlamentaria", señaló el informe.

En la Cámara de Diputados, presidida por el radical Andrés "Peti" Lombardi, se desarrollaron 44 sesiones, hicieron hincapié que, en el plano administrativo, continúa la política de disminución de la planta de personal -en torno al 25% desde 2020 a la actualidad- por jubilaciones, renuncias y fallecimientos cuyas vacantes no son ocupadas.

Andres Peti Lombardi Cambia Mendoza Presidente Cámara diputados Mendoza, diputado de Mendoza Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Proyección 2026

Desde lo administrativo, la Legislatura prometió para 2026 completar la revisión normativa -impulsada por la vicegobernadora- en el mes de agosto, finalizar la digitalización de expedientes de leyes vigentes hasta 2009 y eliminar la documentación en formato papel a partir de abril. Otra meta mencionada fue colaborar con municipios para el intercambio de información en un sistema legislativo único.