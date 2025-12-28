El Congreso de la Nación cierra el 2025 con la menor producción de leyes de la última década

El Congreso de la Nación cerró un 2025 atravesado por la confrontación política y la parálisis administrativa . Con apenas 11 leyes sancionadas durante el período ordinario y dos en sesiones extraordinarias, el año se consolidó como el de menor productividad legislativa de la última década.

El informe de cierre de año deja un dato contundente: ninguna de las normas aprobadas en sesiones ordinarias fue impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo, es decir, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre .

De las 11 leyes aprobadas , ocho correspondieron a iniciativas opositoras (como el Financiamiento Universitario , los aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás ) y tres fueron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior, según consignó Noticias Argentinas.

Las únicas normas promovidas por el oficialismo fueron las dos aprobadas en sesiones extraordinarias este viernes : el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal .

Los vetos de Javier Milei y la estrategia de la oposición

Durante el año, el presidente Javier Milei hizo uso de su facultad de veto en siete oportunidades. No obstante, en un gesto inédito de confrontación institucional, el Congreso insistió y logró revertir tres de esos vetos, manteniendo la vigencia de las leyes pese a la negativa de la Casa Rosada.

La oposición apeló además a una herramienta técnica poco habitual para forzar el debate parlamentario: los emplazamientos a comisión. Mientras que en años anteriores el máximo anual había sido de tres, en 2025 se contabilizaron 20, obligando al oficialismo a discutir iniciativas que buscaba postergar.

Por primera vez en varios años, el Congreso endureció su postura frente al Ejecutivo al rechazar cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, reduciendo el margen de maniobra del Presidente.

En paralelo, un informe de Directorio Legislativo reveló que de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, lo que expuso la falta de consensos mínimos para sostener una agenda parlamentaria común.

Qué se espera para el Congreso de la Nación en el 2026

Pese a este escenario de debilidad numérica y alta conflictividad, el oficialismo apuesta a que la nueva composición del Congreso surgida tras las elecciones de octubre (que ya permitió la sanción del Presupuesto 2026) modifique la dinámica legislativa en 2026, pasando de una postura defensiva a una estrategia de mayor ofensiva política para recuperar la iniciativa parlamentaria.