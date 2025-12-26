Es ley el Presupuesto 2026, el primero de Javier Milei: cómo votaron los tres mendocinos

Tras la aprobación en Diputados —con el tijeretazo al polémico capítulo XI —, el Senado de la Nación le dio sanción definitiva y convirtió en ley el Presupuesto 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso. Se trata de la primera pauta de gastos e ingresos sancionada en la administración libertaria , que gobernó sus dos primeros años con el Presupuesto 2023 reconducido .

Tras varias horas de debate, pasadas las 21.10, la votación en general se resolvió con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención . Las dudas del oficialismo se posaban en la votación en particular , donde corría riesgo el capítulo 2, que incorporaba la eliminación del piso de inversión del 6% del PBI para la Educación. Finalmente, se despejaron cuando logró el aval de la mayoría, con el guiño de bloques aliados .

El Gobierno logró una victoria parlamentaria después de varios meses de derrotas consecutivas en el Congreso , con la sanción de leyes —como el financiamiento universitario y la emergencia en Discapacidad— a las que el mileísmo se opone rotundamente, así como el rechazo a los vetos presidenciales a esas normas.

Para lograrlo, varios emisarios de Casa Rosada (el ministro del Interior Diego Santilli , a la cabeza; pero también la intervención de Santiago Caputo ) mantuvieron negociaciones con la oposición "dialoguista" y consiguieron el respaldo (o, al menos, las abstenciones) al capítulo de la discordia.

El aval del Congreso al Presupuesto es leído como una señal positiva para los mercados y, principalmente, el Fondo Monetario Internacional, con el que el Ejecutivo ha asumido compromisos fiscales. Aun cuando en Diputados se cayó el capítulo que derogaba las leyes universitaria y de discapacidad, así como la reducción de la Zona Fría, el Presidente ya avisó que no vetará la pauta y la promulgará en las próximas horas.

Es ley el Presupuesto 2026 en el Senado: cómo votaron los legisladores mendocinos

Ninguno de los tres representantes de la provincia tomó la palabra durante el debate. Solo Anabel Fernández Sagasti (bloque Justicialista) intervino cuando se discutía si la votación del proyecto en particular se haría por artículos, como pretendía el peronismo, o por capítulos, como finalmente se impuso por impulso del oficialismo.

La excandidata a gobernadora cuestionó que votar el Presupuesto por capítulos sería "violatorio del reglamento" del cuerpo. Sagasti sostuvo que, por tratarse de una norma que define el financiamiento a las provincias, correspondía su votación por artículos, salvo que el Cuerpo decidiera apartarse del reglamento con una mayoría especial (lo hizo, pero por mayoría simple).

Volvió a hablar durante la votación por capítulos, cuando elevó una cuestión de privilegio contra el bloque de La Libertad Avanza por incumplir los artículos 207 y 171 del Reglamento "porque no tienen las agallas de votar lo que van a votar de cara a la sociedad", en relación al artículo 30 del Presupuesto, que elimina el piso del 6% del PBI para Educación, establecido por la Ley de Financiamiento Educativo.

Así votaron los mendocinos:

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista): negativo.

(Justicialista): negativo. Mariana Juri (UCR): afirmativo.

(UCR): afirmativo. Rodolfo Suarez (UCR): afirmativo.

Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Senado de la Nación, debate Presupuesto 2026 (26-12-25) Anabel Fernández Sagasti, una de las protagonistas de la sesión en la que se convirtió en ley el Presupuesto 2026. Foto: NA

Los puntos principales del Presupuesto 2026 de Javier Milei

Gastos totales por $148 billones , con un superávit primario del 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3% , en línea con el objetivo de déficit cero del Gobierno.

, con un y un , en línea con el objetivo de déficit cero del Gobierno. Proyecciones macroeconómicas oficiales : inflación anual del 10,1% y crecimiento del PBI del 5% para todo 2026.

: inflación anual del y para todo 2026. Derogación del piso del 6% del PBI para Educación , establecido por la Ley de Financiamiento Educativo. El gasto en Educación y Cultura tendría una caída real del 1% respecto de 2025 y de casi 48% frente a 2023 .

, establecido por la Ley de Financiamiento Educativo. El gasto en Educación y Cultura tendría una y de casi . Universidades nacionales : se asignan $4.872 millones , lo que implica una baja real del 7,2% interanual .

: se asignan , lo que implica una . Plan Nacional de Alfabetización : recibirá $580 mil millones , con un aumento real del 39,3% respecto de 2025.

: recibirá , con un respecto de 2025. Vouchers educativos : caída real del 13,5% , mientras que las becas (como Progresar) muestran un incremento real del 4,1% .

: caída real del , mientras que las (como Progresar) muestran un . Jubilaciones y prestaciones sociales : aumento real promedio del 5,7% (aunque el haber mínimo retrocedería alrededor del 1%), pero con recorte del 13,8% en el bono a jubilados , que seguiría congelado en $70.000 durante todo 2026.

: aumento real promedio del (aunque el haber mínimo retrocedería alrededor del 1%), pero con , que seguiría congelado en $70.000 durante todo 2026. Pensiones por discapacidad : caída real del 10,6% , asociada a una reducción estimada de 155 mil beneficios .

: , asociada a una reducción estimada de . Asignaciones familiares y AUH : suba real del 3,7% en general y del 6,4% en la Asignación Universal por Hijo. En contrapartida, la Tarjeta Alimentar cae 1,5% y los comedores comunitarios un 28,9% .

: suba real del en general y del en la Asignación Universal por Hijo. En contrapartida, la y los . Planes de empleo : fuerte ajuste al programa Volver al Trabajo , con una baja real del 70,6% , mientras que el Acompañamiento Social (mayores de 50 años) aumenta un 49,7% real .

: fuerte ajuste al programa , con una , mientras que el (mayores de 50 años) aumenta un . Reordenamiento del sector energético : el Tesoro nacional asumirá deudas del Mercado Eléctrico Mayorista que estaban registradas en CAMMESA, sin generar nuevo gasto, pero transparentando pasivos.

: el Tesoro nacional que estaban registradas en CAMMESA, sin generar nuevo gasto, pero transparentando pasivos. Transparencia fiscal y control del gasto: obligación de publicar trimestralmente la planta de personal del Estado, límites a la cobertura de vacantes y mayor control sobre entes cooperadores.

