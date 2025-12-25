25 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Negociación internacional

El Gobierno Nacional relativiza los vencimientos de deuda y descarta tensión cambiaria

El Gobierno Nacional negocia con el Fondo la meta de acumulación de reservas mientras busca avanzar con el Presupuesto 2026

El Gobierno Nacional y el vencimiento de la deuda.

El Gobierno Nacional y el vencimiento de la deuda.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno Nacional le baja el tono a los vencimientos de deuda de enero por más de US$4000 millones y asegura que el esquema de pago “está resuelto”. La mesa chica de Balcarce 50 no da detalles sobre los mecanismos que utilizará para afrontarlos, pero mantiene la postura de que “no hay preocupación”. “Ya tenemos los dólares”, expresan en Nación.

El compromiso corresponde a los vencimientos de capital e intereses de los bonos soberanos reestructurados en 2020, principalmente los Globales y Bonares con vencimiento en 2029 y 2030 (AL29, AL30, GD29 y GD30). De los vencimientos del 9 de enero, hay US$2700 millones que representan amortización de capital y US$1600 millones son intereses.

Lee además
El Gobierno reasigna partidas clave en el Presupuesto 2025 antes del cierre del año.
Casi sobre la hora

El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2025 para priorizar gastos salariales y previsionales
Una marca histórica de yerba mate al borde del colapso tras la desregulación del sector
PREOCUPACIÓN

Una marca histórica de yerba mate al borde del colapso tras la desregulación del sector

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes que el Tesoro intentará cumplir con ese pago sin emitir nueva deuda en Wall Street. En el oficialismo sostienen que los pagos no afectarán las reservas netas e insisten en que lo más probable es que avancen con un repo con bancos internacionales para cubrir el faltante.

image

El Tesoro obtuvo US$1000 millones con la colocación del Bonar 2029 y sumó recursos adicionales por compras de divisas en el mercado, de forma que quedó con depósitos cercanos a los US$2000 millones. Se le agrega además el ingreso por la privatización de las represas del Comahue, estimado en unos US$700 millones. Los cercanos al presidente no descartan utilizar el swap de US$20.000 millones con los Estados Unidos como última instancia.

El Gobierno Nacional busca alcanzar la sanción del Presupuesto 2026

El Gobierno busca conseguir la sanción del Presupuesto 2026 antes de afrontar los vencimientos de enero. El proyecto incluye la autorización para volver a emitir deuda bajo jurisdicción extranjera -con un límite de hasta US$36.520 millones-, una herramienta que el Ejecutivo no planea usar en enero, pero que considera un “punto clave” como señal para bajar el riesgo país.

El mensaje al mercado también forma parte de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con el Fondo Monetario Internacional. En el equipo económico destacan que todos los movimientos están coordinados con el organismo multilateral de crédito y advierten que buscan renegociar la meta de reservas. En Nación sostienen igualmente que no hay fecha todavía para una visita de los equipos del FMI a la Argentina.

La meta acumulación de reservas estaba vinculada a lo que necesitamos para los vencimientos, que ya está cubierto”, agregan. El Banco Central anticipó -en el anuncio de cambios en las bandas cambiarias- que prevé compras de reservas en 2026 por US$10.000 millones sujeto al escenario base de remonetización que estima un “aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI)″.

La Casa Rosada mantiene la postura de que su prioridad es evitar que la inflación suba del 2,5% de noviembre luego del reajuste de bandas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En la mesa chica de Balcarce 50 descartan mayores ampliaciones del esquema cambiario en el corto plazo y rechazan una devaluación. “Sin dólares en el Banco Central no hay mucho más margen”, agregan.

Temas
Seguí leyendo

Habilitan el traslado de mascotas en el transporte de larga distancia: los requisitos

Carolina Píparo llega al Banco Nación: qué cargo ocupará

El Gobierno nacional quita el balance de dólares por turismo y redefine las mediciones

Presupuesto 2026: el Gobierno apura negociaciones para lograr los votos y sancionarlo esta semana

El Gobierno nacional autorizó un nuevo préstamo de hasta US$300 millones dirigido al sector energético

Reforma laboral: cómo impactaría la reducción de los aportes patronales en las obras sociales

El mapa tributario que muestra las diferencias de tasas municipales en Mendoza

La mirada del sector bancario mendocino sobre la reforma laboral del Ejecutivo nacional

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de diciembre: números ganadores del sorteo 3333

Angustia y esperanza por Juan Cruz Yacopini: masiva cadena de oración tras su grave accidente
En plena Ciudad

Angustia y esperanza por Juan Cruz Yacopini: masiva cadena de oración tras su grave accidente

Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en complejos aduaneros
Para tener en cuenta

Atención viajeros: cambios en el Paso a Chile afectarán la atención en la Aduana

Otra fuerza política confirmó su pertenencia al oficialismo provincial.
Elecciones 2026

El otro partido, además del PRO, que se sumó a la alianza entre libertarios y radicales en Mendoza

Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael