El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2025 para priorizar gastos salariales y previsionales

El Gobierno redistribuyó recursos dentro del Presupuesto 2025 para cubrir gastos salariales, funcionamiento estatal y mayores obligaciones previsionales.

Por Sitio Andino Política

A pocos días del cierre del año, el Gobierno nacional dispuso una modificación del Presupuesto 2025 con el objetivo de reforzar partidas consideradas impostergables en distintas áreas del Estado Nacional. La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 38/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, publicada este martes en un suplemento del Boletín Oficial.

Modificación presupuestaria: más fondos para CAMMESA, educación y prestaciones sociales

La adecuación presupuestaria alcanza a organismos de la Administración Pública Nacional y contempla incrementos para afrontar gastos salariales, funcionamiento operativo, transferencias y prestaciones sociales, en el marco del presupuesto prorrogado de 2023 que continúa vigente durante el actual ejercicio.

Uno de los principales refuerzos se destina a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que tendrá más créditos para financiar las transferencias a CAMMESA, la empresa administradora del Mercado Eléctrico Mayorista. El texto oficial señala que este ajuste busca garantizar el normal funcionamiento del sistema energético.

Luis Caputo
Uno de los principales refuerzos se destina a una Secretaría del Ministerio de Economía, cartera liderada por Luis

Uno de los principales refuerzos se destina a una Secretaría del Ministerio de Economía, cartera liderada por Luis "Toto" Caputo, que tendrá más créditos para financiar a CAMMESA.

También se incrementan las partidas de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, para cubrir gastos salariales de docentes y no docentes de universidades nacionales, además de fondos vinculados al funcionamiento universitario y a la Universalización de la Jornada Extendida.

La norma incluye además compensaciones presupuestarias, que implican reducciones en gastos de capital y aumentos en gastos corrientes, junto con cambios en la distribución del gasto por finalidades, siempre dentro de los límites del presupuesto vigente.

El Gobierno nacional reforzó partidas para ANSES

Un eje destacado de la decisión administrativa es el refuerzo de los recursos de la ANSES, especialmente en el Programa 19 – Asignaciones Familiares y en las partidas destinadas al pago de prestaciones previsionales, para incorporar el impacto de la Ley de Movilidad Previsional, según publica TN.

La medida contempla además el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, establecido por la Resolución 9/2025 del Consejo Nacional del Empleo, vigente desde diciembre y con retroactividad a noviembre. En ese marco, se decidió incrementar los fondos de la prestación por desempleo.

Al mismo tiempo, se suman mayores ingresos provenientes de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se ajustan las fuentes y aplicaciones financieras de ANSES para reflejar las operaciones realizadas con ese fondo. Paralelamente, se adecúan créditos bajo la órbita de Obligaciones a Cargo del Tesoro para cubrir necesidades de financiamiento del PAMI.

