El otro partido, además del PRO, que se sumó a la alianza entre libertarios y radicales en Mendoza

Se trata del Partido Renovador Federal, cuyo presidente, el subsecretario de Relaciones Internacionales de Mendoza, José María Videla Sáenz, firmó este miércoles la adhesión a la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que competirá junto al PRO en los comicios en los que se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes de esas comunas, además de 24 congresales constituyentes en San Rafael.
"Estoy convencido que el camino iniciado en 2015 es el que Mendoza necesita para crecer y consolidar su desarrollo. Por eso, como lo venimos haciendo de manera ininterrumpida desde hace 10 años, el Partido Renovador Federal seguirá integrando Cambia Mendoza", posteó en sus redes el funcionario provincial, quien mantiene buen vínculo con diferentes referentes liberales nacionales (el operador libertario Carlos Kikuchi, el "díscolo" Carlos Maslatón y Luis Rosales, entre otros) pero también con dirigentes de extracción peronista, como Miguel Ángel Pichetto.
Estoy convencido que el camino iniciado en 2015 es el que Mendoza necesita para crecer y consolidar su desarrollo. Por eso, como lo venimos haciendo de manera ininterrumpida desde hace 10 años, el Partido Renovador Federal seguirá integrando Cambia Mendoza. pic.twitter.com/CNi0IqmhDc
La continuidad del partido que tiene personería jurídica a nivel nacional y provincial en la coalición que lidera Alfredo Cornejo se da horas antes del cierre de presentación de frentes y alianzas para las elecciones municipales. Más tarde, los titulares de la UCR y LLA, Andrés "Peti" Lombardi y Facundo Correa Llano, presentaron formalmente ante la Junta Electoral de Mendoza el espacio político al que se suman el PRO y la fuerza presidida por Videla Sáenz.
Seguimos consolidando un frente político sólido y con rumbo claro de cara a las elecciones del próximo 22 de febrero. Junto a LLA tenemos una propuesta basada en la gestión, la previsibilidad y el trabajo conjunto, pensando en el desarrollo de cada municipio. pic.twitter.com/cRDpxusXoY
El PRO se sumó a Cambia Mendoza, pese al "ninguneo" de Cornejo y el radicalismo
El regreso del PRO al oficialismo provincial no está exento de algunas polémicas o, al menos, situaciones curiosas. Es que tanto radicales como amarillos evitaron mencionar al otro en sus anuncios. Sabido es el distanciamiento entre el cornejismo con el sector del PRO que responde a Omar De Marchi. Incluso la vicegobernadora Hebe Casado le presentó una lista propia en los discutidos comicios internos del partido de mediados del año pasado.
El martes, el gobernador Cornejo confirmó públicamente el regreso del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, al Frente Cambia Mendoza, pero evitó hablar de una reincorporación orgánica del PRO como partido.
Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy demanda la sociedad.… pic.twitter.com/FIIh6USd0G
En sus redes sociales, el mandatario provincial celebró la decisión del jefe comunal y la enmarcó en una coincidencia de gestión, al señalar que en Luján de Cuyo competirán en alianza Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, destacando la administración municipal y la sintonía con el modelo provincial y nacional. En la misma línea, el lujanino sostuvo que los oficialismos municipal, provincial y nacional confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo.
Las transformaciones nacen de la GESTIÓN, el trabajo y de la capacidad de construir acuerdos con orden y previsibilidad. Los oficialismos de Luján de Cuyo, Mendoza y la Nación confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo. Orden y previsibilidad para seguir con la… pic.twitter.com/rWYXcUqCkF
Lo propio ocurrió en el comunicado conjunto de LLA + Cambia Mendoza difundido este miércoles para anunciar la presentación formal de la alianza ante la Junta Electoral. Allí, se limitaron a mencionar la incorporación de Allasino, sin hacer referencia al PRO mendocino en su conjunto.
La omisión no es casual y en los últimos días las declaraciones en off de los principales dirigentes del radicalismo iban en ese sentido. "Nosotros queremos al Esteban y no a toda esa runfla que no llegó ni al 3% en octubre", le dijo un referente del Gobierno a Sitio Andino días atrás.
La mención hacía referencia a las pasadas elecciones legislativas, cuando el PRO local compitió dentro del frente Provincias Unidas, que sumó el 2,94% de los votos en la provincia. No obstante, se produjo una situación llamativa que, de algún modo, anticipaba lo ocurrido en las últimas horas: en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza figuró en tercer lugar Álvaro Martínez, dirigente del riñón demarchista.
El comunicado del PRO sobre su regreso a Cambia Mendoza
Horas después de los anuncios oficiales, el PRO Mendoza difundió un comunicado en el que brindó argumentos sobre su reincorporación al oficialismo provincial, aunque sin mencionar al frente que integrará.
El partido presidido por el senador provincial Gabriel Pradines aseguró haber “escuchado a la sociedad” y remarcó la necesidad de unificar las expresiones del cambio, con eje en la transformación y la velocidad en la gestión.
Firmamos la incorporación del PRO a la alianza conformada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, con el objetivo de enfrentar unidos las elecciones del próximo 22 de febrero en toda la provincia. pic.twitter.com/xTlIrtxKrv
En el texto, el PRO puso como ejemplo la administración de Luján de Cuyo y sostuvo que cuando hay equipos preparados y decisiones firmes, el cambio puede acelerarse y mostrar resultados concretos, una experiencia que, afirmaron, ahora ponen “al servicio de Mendoza”.
Además, la fuerza amarilla remarcó que el acuerdo no responde a una especulación coyuntural ni electoral, sino a la convicción de que el camino de orden, responsabilidad y transformación que impulsa el presidente Javier Milei es el adecuado tanto para la Argentina como para la provincia.
“La incorporación del PRO fortalece una alianza que comparte valores esenciales”, señalaron, entre ellos la defensa de la libertad, la cultura del trabajo y el uso responsable de los recursos públicos, y destacaron la idea de un Estado al servicio de la gente y no de la política.